«Коаліція охочих» та Трамп висунули Росії дедлайн для перемир’я: Україна готова припинити вогонь із 12 травня

Україна разом із союзниками з «Коаліції охочих» та за підтримки президента США Дональда Трампа висунула Росії дедлайн для згоди на 30-денне перемир’я, яке має розпочатися 12 травня 2025 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після зустрічі коаліції в Києві та подальшої розмови з Трампом.

За словами Сибіги, Україна та її партнери підтвердили готовність до повного безумовного припинення бойових дій на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів.

«Якщо Росія погодиться, а ефективний моніторинг буде забезпечений, постійне перемир’я та довірчі заходи можуть відкрити шлях до мирних переговорів», — наголосив він.

Позицію країн ЄС та України погодили під час консультацій із Трампом, який раніше закликав до такого перемир’я, погрожуючи санкціями за його порушення.

Росія, однак, продовжує висувати умови. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Захід має припинити постачання зброї Києву, і повторив наратив про «неготовність» України до переговорів, заперечуючи затягування з боку Москви. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив новими санкціями, якщо Росія не погодиться на тривале перемир’я та переговори .

Закриття Росією повітряного простору над Капустіним Яром 12–13 травня для ймовірних ракетних пусків і попередження посольства США про можливу повітряну атаку вказують на ризик ескалації, що може ускладнити ініціативу.