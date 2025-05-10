Індія та Пакистан домовилися про негайне припинення вогню за посередництва США: початок мирних переговорів

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Індія та Пакистан домовилися про негайне припинення вогню за посередництва США: початок мирних переговорів
Індія та Пакистан погодилися на «повне і негайне» припинення вогню після ескалації конфлікту в Кашмірі, що стало результатом інтенсивних переговорів за посередництва США.

Про це оголосив президент США Дональд Трамп у дописі на своїй платформі Truth Social 10 травня 2025 року.

«Після довгої ночі переговорів, які вела американська сторона, я радий повідомити, що Індія та Пакистан домовилися про ПОВНЕ І НЕГАЙНЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ. Вітаю обидві країни з використанням здорового глузду та великої мудрості», — написав Трамп, подякувавши сторонам за увагу до цього питання.

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар, який також обіймає посаду віцепрем’єр-міністра, підтвердив домовленість, заявивши на X:

«Пакистан та Індія погодилися на припинення вогню з негайним ефектом. Пакистан завжди прагнув миру і безпеки в регіоні, не поступаючись суверенітетом і територіальною цілісністю».

Державний секретар США Марко Рубіо додав, що протягом останніх 48 годин він разом із віцепрезидентом Джей Ді Венсом вів перемовини з прем’єр-міністрами Індії Нарендрою Моді та Пакистану Шехбазом Шаріфом, а також іншими високопосадовцями, включно з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром та начальником генштабу Пакистану Асімом Муніром.

«Обидві країни погодилися не лише на негайне перемир’я, а й на початок переговорів щодо широкого спектра питань на нейтральній території», — зазначив Рубіо, похваливши Моді та Шаріфа за «мудрість, розсудливість і державницький підхід».

Ця угода стала проривом після нещодавньої ескалації в Кашмірі, спричиненої атакою на індійських туристів у Пахалгамі, що призвела до взаємних ударів по військових об’єктах (The Guardian). Попередні спроби США, зокрема перемовини Рубіо з пакистанським генштабом, закликали сторони до деескалації (Reuters). Чи вдасться закріпити перемир’я, залежить від переговорів, адже Кашмір залишається осередком напруги між ядерними державами.

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  • 10.05.2025 15:46
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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