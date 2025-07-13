Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак

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Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виділення нового фінансування для України вперше з моменту вступу на посаду в січні 2025 року.

Про це повідомили кілька дипломатичних джерел CBS News. Це рішення може стати сигналом для Росії, яка цього тижня здійснила наймасштабнішу дронову атаку на Україну з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Нове фінансування та зброя для України

Джерела CBS News зазначають, що нове фінансування має на меті підтримати Україну в умовах інтенсивних російських атак, які останніми днями вразили Київ та інші міста. За словами американських посадовців, Трамп має доступ до 3,85 мільярда доларів, що залишилися від президентських повноважень епохи Байдена (Presidential Drawdown Authority), які дозволяють відправляти Україні американське військове обладнання. Крім того, екс-чиновники повідомили, що президент може використати повноваження для конфіскації близько 5 мільярдів доларів заморожених російських активів і спрямувати їх на підтримку України, хоча ані Трамп, ані його попередник Джо Байден цього ще не робили.

Раніше цього тижня Трамп натякнув на плани надіслати Україні додаткову оборонну зброю. У четвер, 10 липня, він оголосив про угоду з НАТО, за якою Альянс повністю фінансуватиме постачання американської зброї, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot. «Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує її на 100%», — заявив Трамп в інтерв’ю NBC News Крістен Велкер.

Зміна позиції Трампа

Трамп висловив розчарування діями президента Росії Володимира Путіна, назвавши його атаки на Україну «нелюдськими». «Путін не поводиться з людьми правильно. Він убиває занадто багато людей», — сказав президент під час засідання Кабінету у вівторок, підтвердивши схвалення відправлення Україні оборонної зброї. Це контрастує з його попередньою критикою витрат США на підтримку України та звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського у затягуванні війни. Зокрема, у лютому 2025 року зустріч Трампа із Зеленським в Овальному кабінеті переросла у словесну суперечку, що призвела до тимчасового призупинення американської допомоги.

Нещодавня хвиля російських атак, зокрема рекордна дронова атака в ніч на 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони України, здається, підштовхнула Трампа до активізації підтримки Києва. За даними місцевих властей, удари пошкодили житлові будинки, дитячий садок і критичну інфраструктуру у Львові, Луцьку, Чернівцях, Кіровоградщині та Харкові, спричинивши травми серед цивільних.

Роль НАТО та європейських союзників

Трамп активно закликає європейські країни взяти на себе більшу частку підтримки України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у п’ятницю підтвердив, що Альянс працює над терміновим постачанням американських боєприпасів і систем ППО Україні, але не уточнив, чи створено новий механізм для цього. Держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи угоду в Малайзії, зазначив, що деякі системи, необхідні Україні, зокрема Patriot, Європа не виробляє, тому країни НАТО можуть закуповувати їх у США.

Ця угода знаменує зміну політики, оскільки раніше НАТО як організація не постачала зброю Україні напряму, а підтримка здійснювалася окремими країнами-членами. За даними Reuters, Трамп також схвалив пакет зброї на 300 мільйонів доларів через Presidential Drawdown Authority, який може включати ракети Patriot і GMLRS.

Міжнародний контекст

Рішення Трампа розглянути нове фінансування збігається з дипломатичними зусиллями США та Європи. Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 червня натякнув на «новий підхід» Росії до переговорів, але, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль використовує ці контакти для відволікання уваги від війни, наполягаючи на капітуляції України. Зеленський, перебуваючи на конференції URC-2025 у Римі, закликав до посилення ППО та повернення викрадених Росією дітей.

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  • 13.07.2025 08:41
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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