Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України

Північна Корея передала Росії понад 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм для підтримки її війни проти України.

Про це повідомило агентство Yonhap News із посиланням на звіт Агентства військової розвідки (DIA) Південної Кореї, поданий депутату головної опозиційної партії.

За даними розвідки, з жовтня 2024 року КНДР відправила до Росії близько 28 тисяч контейнерів із озброєнням та боєприпасами, що еквівалентно понад 12 мільйонам 152-мм снарядів — одного з основних калібрів, які використовує російська армія. Ці поставки значно посилили здатність Росії продовжувати інтенсивні артилерійські обстріли в Україні, де, за даними The New York Times, лише цього року було здійснено 20 000 дронових атак.

Військова підтримка та війська

Окрім боєприпасів, Північна Корея направила до Росії близько 13 тисяч військовослужбовців для участі у війні проти України. Сеульська розвідка припускає, що КНДР планує відправити додаткові сили в липні або серпні 2025 року. Зокрема, російські ЗМІ повідомляють про плани залучити 5 тисяч військових будівельників і тисячу саперів із Північної Кореї для відновлювальних робіт у Курській області, де тривають бойові дії після українського наступу.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявив у інтерв’ю Bloomberg, що Північна Корея забезпечує до 40% боєприпасів, які Росія використовує у війні, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи. За даними Ukrainska Pravda, у 2024 році КНДР передала Росії щонайменше 100 балістичних ракет, які застосовувалися для атак на цивільну інфраструктуру в містах, таких як Київ і Запоріжжя.

Контекст і міжнародна реакція

Посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою відбувається на тлі дипломатичних зусиль США та їхніх союзників щодо підтримки України. Президент США Дональд Трамп, який раніше критикував витрати на Україну, нещодавно оголосив про угоду з НАТО, за якою Альянс фінансуватиме постачання американської зброї, зокрема систем Patriot, Україні. Водночас, за даними CBS News, Трамп розглядає нове фінансування для України, використовуючи 3,85 мільярда доларів із президентських повноважень або конфісковані російські активи.

Зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 червня виявила «новий підхід» Росії до переговорів, але, за оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Кремль використовує ці контакти, щоб відволікти увагу від війни. Водночас лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з Лавровим у Вонсані підтвердив «безумовну підтримку» Росії у війні, заявляючи про прагнення «усунути корінні причини українського конфлікту».