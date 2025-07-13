Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії

Російський президент Володимир Путін заявив, що Захід демонструє зневажливе ставлення до державних інтересів Росії, ігноруючи її геополітичні прагнення навіть після розпаду СРСР.

Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Під час виступу Путін зазначив, що ключові протиріччя між Заходом і СРСР не обмежувалися ідеологічними розбіжностями. «Байдуже ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося і після розпаду СРСР», — сказав він, додавши, що Захід прагне здобути геополітичні переваги. «Я, коли став президентом, не одразу все зрозумів. Але для мене стало очевидно, що ідеологія мала якесь значення, але в основі всіх цих протиріч лежать геополітичні інтереси», — підкреслив Путін.

За його словами, Росія намагалася донести свою позицію, але Захід залишався байдужим до її стратегічних інтересів, що, на думку кремлівського лідера, і спричинило нинішні конфлікти.

Контекст і реакція

Ці заяви Путіна прозвучали на тлі триваючої війни в Україні та посилення дипломатичних напружень із Заходом. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія використовує переговори, зокрема нещодавню зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо 10 червня в Малайзії, для відволікання уваги від війни. Рубіо висловив розчарування браком «гнучкості» Росії в питанні припинення війни, тоді як Кремль наполягає на незмінних вимогах, включаючи демілітаризацію України та зміну її влади.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що формат переговорів на рівні делегацій вичерпав себе, оскільки Росія не має мандата на компроміси. Путін раніше наголосив, що готовий до особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським лише за умови попередньої капітуляції Києва.

Міжнародна ситуація

Заяви Путіна збігаються з ескалацією російських атак на Україну, зокрема масованою дроновою атакою в ніч на 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони, включаючи Львів, Луцьк і Харків. За даними The New York Times, Росія цього року здійснила 20 000 дронових атак, а за інформацією Yonhap News, Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артилерійських снарядів для війни.

Тим часом США та їхні союзники активізують підтримку України. Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО, за якою Альянс фінансуватиме постачання американської зброї, включаючи системи Patriot. За даними CBS News, Трамп також розглядає нове фінансування для України через використання 3,85 мільярда доларів із президентських повноважень або конфіскованих російських активів. Водночас Зеленський на конференції URC-2025 у Римі закликав до посилення протиповітряної оборони та повернення викрадених Росією дітей.