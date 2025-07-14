Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 14 липня, оголосить новий план озброєння України, який, за даними двох джерел, поінформованих про плани, включатиме наступальну зброю.

Про це повідомляє Axios.

Зміна політики Трампа

Надання наступальної зброї стане значним зрушенням у політиці Трампа, який раніше наголошував, що США постачатимуть Україні лише оборонну зброю, щоб уникнути ескалації конфлікту. За словами сенатора Ліндсі Грема, «Трамп дуже розлючений на Путіна. Його заява завтра буде дуже агресивною». Очікується, що план може включати далекобійні ракети, здатні вражати цілі глибоко на території Росії, включно з Москвою, хоча остаточне рішення ще не підтверджено.

Американські, українські та європейські офіційні особи сподіваються, що ця зброя змінить траєкторію війни та змусить президента Росії Володимира Путіна переглянути свої розрахунки щодо припинення вогню.

Деталі ініціативи

Нова ініціатива буде представлена під час зустрічі Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Вашингтоні. План передбачає, що європейські країни повністю оплачуватимуть американську зброю, яка буде передана Україні. Трамп у неділю ввечері заявив журналістам, що до пакету увійдуть «різноманітні елементи дуже складного військового обладнання», зокрема системи протиповітряної оборони Patriot. «Європейські країни заплатять нам за них 100%. Це буде бізнес для нас», — додав він.

Ця схема була запропонована президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО два тижні тому. Американські та українські офіційні особи зазначили, що зустріч Трампа із Зеленським на саміті була найкращою на сьогодні. «Зеленський поводився як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений як хтось, хто має бути на саміті НАТО. Його команда також здавалася адекватною», — прокоментував американський чиновник. Вперше з 2022 року Зеленський з’явився на саміті у діловому костюмі.

Причина зміни підходу

Рішення Трампа про посилення підтримки України зумовлене його зростаючим розчаруванням у діях Путіна, який відкидає ідею припинення вогню. Під час телефонної розмови 3 липня Путін чітко заявив Трампу, що планує протягом наступних 60 днів посилити наступ, щоб захопити території до адміністративних меж українських регіонів, де Росія має значний вплив. «Він хоче забрати все», — переказав Трамп слова Путіна президенту Франції Еммануелю Макрону, за даними джерела з прямим доступом до інформації.

Ця розмова, а також ескалація російських атак на Київ та інші міста, зокрема масована дронова атака 12 липня, підштовхнули Трампа до розробки конкретного плану озброєння. За даними Yonhap News, Північна Корея поставила Росії 12 мільйонів артилерійських снарядів, що ще більше загострює ситуацію.

Міжнародний контекст

Оголошення Трампа збігається з іншими ініціативами США. Сенатор Ліндсі Грем на CBS Face the Nation анонсував рекордний пакет санкцій, який надасть Трампу повноваження вводити 500-відсоткові мита на країни, що підтримують Росію, зокрема Китай, Індію та Бразилію. Грем також натякнув на можливе використання арештованих російських активів для фінансування України.

Водночас, за даними CBS News, Трамп розглядає використання 3,85 мільярда доларів із президентських повноважень або конфіскованих російських активів для додаткового фінансування України. Генсек НАТО Марк Рютте, який прибуде до Вашингтона 14–15 липня, підтвердив зусилля Альянсу щодо термінового постачання Україні американських боєприпасів і систем ППО.