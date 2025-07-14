ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту

Посли Європейського Союзу близькі до ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме зниження цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотирьох джерел в ЄС після зустрічі в неділю, 13 липня.

Деталі нового пакету санкцій

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність переговорів, усі елементи пакету санкцій узгоджено, хоча одна країна-член ще має технічні застереження щодо нової цінової стелі. Очікується, що повна угода буде досягнута в понеділок, 14 липня, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, яке може офіційно затвердити пакет у вівторок.

Новий пакет передбачає запровадження динамічного цінового механізму для стелі на російську нафту. Європейська Комісія у п’ятницю запропонувала встановити плаваючу ціну на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці. За даними одного з джерел, початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Ціна переглядатиметься кожні шість місяців, а не кожні три, як пропонувалося раніше.

Позиція Словаччини та інші заходи

Словаччина, яка гальмувала ухвалення пакету через занепокоєння щодо планів поступового припинення постачання російського газу, погодилася на нові заходи після отримання запевнень від Єврокомісії. Санкції в ЄС потребують одностайної згоди всіх країн-членів.

Новий пакет також включає заборону на транзакції з газопроводами Nord Stream, фінансовою мережею, яка допомагає Росії обходити санкції, а також санкції проти російської нафтопереробної компанії в Індії, двох китайських банків і реєстру прапорів, які Росія використовує для своєї «тіньової» флотилії танкерів.

Мета та контекст санкцій

Цінова стеля на російську нафту, запроваджена G7 у грудні 2022 року на рівні 60 доларів за барель, спрямована на обмеження фінансових можливостей Росії для ведення війни в Україні. Вона забороняє торгівлю російською нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна перевищує ліміт, а також забороняє судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обслуговувати вантажі російської нафти, якщо вона продається дорожче. Останні два місяці ЄС і Велика Британія наполягали на зниженні стелі через падіння цін на нафтові ф’ючерси, що зробило поточний ліміт у 60 доларів неефективним.

Пропозиція Єврокомісії від початку червня також спрямована на подальше скорочення енергетичних доходів Москви. Це відбувається на тлі ескалації російських атак на Україну, зокрема масованої дронової атаки 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони, включаючи Львів і Луцьк.

Міжнародна підтримка України

Посилення санкцій збігається з активізацією підтримки України з боку США та НАТО. Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду, за якою НАТО фінансуватиме постачання американської зброї Україні, включаючи системи Patriot. За даними Axios, Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети. Генсек НАТО Марк Рютте, який відвідає Вашингтон 14–15 липня, обговорить ці ініціативи з Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом.