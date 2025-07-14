ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту

Читати цю новину російською мовою
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Посли Європейського Союзу близькі до ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме зниження цінової стелі на російську нафту.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотирьох джерел в ЄС після зустрічі в неділю, 13 липня.

Деталі нового пакету санкцій

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності через конфіденційність переговорів, усі елементи пакету санкцій узгоджено, хоча одна країна-член ще має технічні застереження щодо нової цінової стелі. Очікується, що повна угода буде досягнута в понеділок, 14 липня, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, яке може офіційно затвердити пакет у вівторок.

Новий пакет передбачає запровадження динамічного цінового механізму для стелі на російську нафту. Європейська Комісія у п’ятницю запропонувала встановити плаваючу ціну на 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту за попередні три місяці. За даними одного з джерел, початкова ціна становитиме близько 47 доларів за барель, виходячи з середньої ціни російської нафти за останні 22 тижні мінус 15%. Ціна переглядатиметься кожні шість місяців, а не кожні три, як пропонувалося раніше.

Позиція Словаччини та інші заходи

Словаччина, яка гальмувала ухвалення пакету через занепокоєння щодо планів поступового припинення постачання російського газу, погодилася на нові заходи після отримання запевнень від Єврокомісії. Санкції в ЄС потребують одностайної згоди всіх країн-членів.

Новий пакет також включає заборону на транзакції з газопроводами Nord Stream, фінансовою мережею, яка допомагає Росії обходити санкції, а також санкції проти російської нафтопереробної компанії в Індії, двох китайських банків і реєстру прапорів, які Росія використовує для своєї «тіньової» флотилії танкерів.

Мета та контекст санкцій

Цінова стеля на російську нафту, запроваджена G7 у грудні 2022 року на рівні 60 доларів за барель, спрямована на обмеження фінансових можливостей Росії для ведення війни в Україні. Вона забороняє торгівлю російською нафтою, що транспортується танкерами, якщо ціна перевищує ліміт, а також забороняє судноплавним, страховим і перестраховим компаніям обслуговувати вантажі російської нафти, якщо вона продається дорожче. Останні два місяці ЄС і Велика Британія наполягали на зниженні стелі через падіння цін на нафтові ф’ючерси, що зробило поточний ліміт у 60 доларів неефективним.

Пропозиція Єврокомісії від початку червня також спрямована на подальше скорочення енергетичних доходів Москви. Це відбувається на тлі ескалації російських атак на Україну, зокрема масованої дронової атаки 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони, включаючи Львів і Луцьк.

Міжнародна підтримка України

Посилення санкцій збігається з активізацією підтримки України з боку США та НАТО. Президент США Дональд Трамп оголосив про угоду, за якою НАТО фінансуватиме постачання американської зброї Україні, включаючи системи Patriot. За даними Axios, Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети. Генсек НАТО Марк Рютте, який відвідає Вашингтон 14–15 липня, обговорить ці ініціативи з Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом.

  • 0
  • 14.07.2025 12:19
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
12:14
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
Світ
10:29
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
16:14
Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Світ
15:38
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
Світ
09:36
Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України
Світ
08:41
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Україна
08:15
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по західних і центральних областях України
Україна
14:56
Тактичні візки для евакуації поранених, інноваційні технології із захисту рослин та ремонт військових авто – премія для підприємиць “Створено Жінками” оголосила проєкти переможниць
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
13:10
На Михайла Маймана скоїли замах у Нідерландах
Світ
12:53
Чому нові казино набирають популярність серед українських гравців
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Світ
10:54
Американське домінування дронів: США представили оновлену стратегію використання безпілотників
Світ
07:29
Трамп вперше за президентськими повноваженнями відправить зброю Україні
Світ
06:34
Трамп уклав угоду з НАТО: Альянс оплатить американську зброю для України
Світ
15:32
Росія запропонувала «новий підхід» до врегулювання в України – Рубіо після зустрічи з Лавровим
Україна
14:51
Україна стане першою країною Європи з мобільним зв’язком Starlink: Kyivstar запустить послугу вже цього року
Світ
13:18
Спецпредставник США запропонував «План Маршалла» для відбудови України
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
12:34
Європейська комісія звільнила перекладачку за підозрою у шпигунстві на закритій зустрічі із Зеленським
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
07:16
Розрив між Трампом і Путіним: новий етап у підтримці України?
Україна
22:45
Прокурором Києва став Ходаківський — фігурант дисциплінарного скандалу та тиску на бізнес, – Кочетков

Головне

Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
15:55
Кремль відреагував на аудіозапис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
Світ
07:26
Сенатор Грем пояснив погрозу Трампа жорсткими санкціями щодо Росії
Світ
13:26
Трамп схвалив відправку оборонної зброї Україні: 10 перехоплювачів Patriot нададуть негайно
Україна
16:31
Пакунок школяра: Кабмін України запровадив виплату для першокласників
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
14.07.2025 12:19
ТОР
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
14.07.2025 12:14
ТОР
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
14.07.2025 10:29

Популярне

ТОР
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
13.07.2025 15:38
ТОР
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
13.07.2025 16:28
ТОР
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
13.07.2025 08:41

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг