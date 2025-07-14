Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 14 липня, зустрінеться зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом у Вашингтоні, щоб обговорити підтримку безпеки в Європі та закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це повідомила газета Financial Times.

Переговори щодо безпеки та Patriot

За даними Financial Times, зустріч Пісторіуса з Хегсетом буде зосереджена на розробці «дорожньої карти» для посилення безпеки в Європі за підтримки США, зокрема через постачання Україні систем ППО Patriot. Німеччина, яка раніше передала Україні три системи Patriot зі своїх запасів, більше не може надавати власне озброєння через дефіцит ресурсів для забезпечення власної оборони.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, зазначив, що Німеччина сподівається укласти угоду про закупівлю двох систем Patriot для України. За його словами, під час візиту Пісторіуса до Вашингтона будуть уточнені строки та умови поставок. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також запропонував уряду США викупити німецькі системи Patriot для передачі Україні, що може прискорити процес.

Міжнародна підтримка України

Ці переговори відбуваються на тлі активізації міжнародної підтримки України. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot, а Норвегія — одну. Водночас США, які раніше призупиняли постачання цих систем Києву через глобальний перегляд трансферу озброєнь, відновлюють підтримку. За даними Axios, президент США Дональд Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети, що фінансуватимуться європейськими країнами через НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який також відвідає Вашингтон 14–15 липня для переговорів із Трампом, Хегсетом і держсекретарем Марко Рубіо, підтвердив зусилля Альянсу щодо термінового постачання Україні американських систем ППО та боєприпасів. За даними Reuters, ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель, щоб обмежити доходи Москви для війни.

Контекст і значення

Переговори Пісторіуса у Вашингтоні є відповіддю на ескалацію російських атак, зокрема масовану дронову атаку на західні та центральні регіони України в ніч на 12 липня, яка пошкодила цивільну інфраструктуру у Львові, Луцьку та інших містах. За даними Yonhap News, Росія отримала від Північної Кореї 12 мільйонів артилерійських снарядів, що підкреслює необхідність посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський на конференції URC-2025 у Римі наголосив на критичній потребі в системах ППО для захисту цивільного населення та інфраструктури. Німеччина, разом із іншими європейськими союзниками, відіграє ключову роль у цьому процесі, координуючи зусилля з США та НАТО.