Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України

Читати цю новину російською мовою
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 14 липня, зустрінеться зі своїм американським колегою Пітом Хегсетом у Вашингтоні, щоб обговорити підтримку безпеки в Європі та закупівлю систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Про це повідомила газета Financial Times.

Переговори щодо безпеки та Patriot

За даними Financial Times, зустріч Пісторіуса з Хегсетом буде зосереджена на розробці «дорожньої карти» для посилення безпеки в Європі за підтримки США, зокрема через постачання Україні систем ППО Patriot. Німеччина, яка раніше передала Україні три системи Patriot зі своїх запасів, більше не може надавати власне озброєння через дефіцит ресурсів для забезпечення власної оборони.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, зазначив, що Німеччина сподівається укласти угоду про закупівлю двох систем Patriot для України. За його словами, під час візиту Пісторіуса до Вашингтона будуть уточнені строки та умови поставок. Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також запропонував уряду США викупити німецькі системи Patriot для передачі Україні, що може прискорити процес.

Міжнародна підтримка України

Ці переговори відбуваються на тлі активізації міжнародної підтримки України. Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Німеччина готова профінансувати дві системи Patriot, а Норвегія — одну. Водночас США, які раніше призупиняли постачання цих систем Києву через глобальний перегляд трансферу озброєнь, відновлюють підтримку. За даними Axios, президент США Дональд Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети, що фінансуватимуться європейськими країнами через НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який також відвідає Вашингтон 14–15 липня для переговорів із Трампом, Хегсетом і держсекретарем Марко Рубіо, підтвердив зусилля Альянсу щодо термінового постачання Україні американських систем ППО та боєприпасів. За даними Reuters, ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель, щоб обмежити доходи Москви для війни.

Контекст і значення

Переговори Пісторіуса у Вашингтоні є відповіддю на ескалацію російських атак, зокрема масовану дронову атаку на західні та центральні регіони України в ніч на 12 липня, яка пошкодила цивільну інфраструктуру у Львові, Луцьку та інших містах. За даними Yonhap News, Росія отримала від Північної Кореї 12 мільйонів артилерійських снарядів, що підкреслює необхідність посилення протиповітряної оборони України.

Зеленський на конференції URC-2025 у Римі наголосив на критичній потребі в системах ППО для захисту цивільного населення та інфраструктури. Німеччина, разом із іншими європейськими союзниками, відіграє ключову роль у цьому процесі, координуючи зусилля з США та НАТО.

  • 0
  • 14.07.2025 13:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
13:02
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
12:30
Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
12:14
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
Світ
10:29
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
16:14
Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Світ
15:38
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
Світ
09:36
Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України
Світ
08:41
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Україна
08:15
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по західних і центральних областях України
Україна
14:56
Тактичні візки для евакуації поранених, інноваційні технології із захисту рослин та ремонт військових авто – премія для підприємиць “Створено Жінками” оголосила проєкти переможниць
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
13:10
На Михайла Маймана скоїли замах у Нідерландах
Світ
12:53
Чому нові казино набирають популярність серед українських гравців
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Світ
10:54
Американське домінування дронів: США представили оновлену стратегію використання безпілотників
Світ
07:29
Трамп вперше за президентськими повноваженнями відправить зброю Україні
Світ
06:34
Трамп уклав угоду з НАТО: Альянс оплатить американську зброю для України
Світ
15:32
Росія запропонувала «новий підхід» до врегулювання в України – Рубіо після зустрічи з Лавровим
Україна
14:51
Україна стане першою країною Європи з мобільним зв’язком Starlink: Kyivstar запустить послугу вже цього року
Світ
13:18
Спецпредставник США запропонував «План Маршалла» для відбудови України
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
12:34
Європейська комісія звільнила перекладачку за підозрою у шпигунстві на закритій зустрічі із Зеленським
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT

Головне

Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
15:55
Кремль відреагував на аудіозапис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
Світ
07:26
Сенатор Грем пояснив погрозу Трампа жорсткими санкціями щодо Росії
Світ
13:26
Трамп схвалив відправку оборонної зброї Україні: 10 перехоплювачів Patriot нададуть негайно
Україна
16:31
Пакунок школяра: Кабмін України запровадив виплату для першокласників
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
14.07.2025 13:02
ТОР
Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Світ
14.07.2025 12:30
ТОР
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
14.07.2025 12:19

Популярне

ТОР
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
13.07.2025 15:38
ТОР
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
14.07.2025 10:29
ТОР
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
13.07.2025 16:28

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг