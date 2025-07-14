Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом.

Йшлося про посилення протиповітряної оборони України, спільного виробництва озброєнь, закупівлі оборонного обладнання разом із Європою та запровадження нових санкцій проти Росії. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі в понеділок.

Ключові теми переговорів

«У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає», — написав Зеленський.

Він наголосив, що Москва «не зупиниться, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою», і висловив сподівання на лідерство США у підтримці України.

Переговори відбулися на тлі ескалації російських атак, зокрема масованої дронової атаки 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони України, включаючи Львів і Луцьк. За даними Yonhap News, Росія отримала від Північної Кореї 12 мільйонів артилерійських снарядів, що підкреслює необхідність посилення обороноздатності України.

Міжнародна координація

Зустріч Зеленського з Келлогом є частиною ширшої взаємодії США та їхніх союзників для підтримки України. За даними Axios, президент США Дональд Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, таку як далекобійні ракети, що фінансуватимуться європейськими країнами через НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який прибув до Вашингтона 14 липня для переговорів із Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом, підтвердив зусилля Альянсу щодо термінового постачання Україні систем ППО та боєприпасів.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок обговорить із Хегсетом закупівлю двох систем Patriot для України, які фінансуватимуться Німеччиною, а Норвегія оплатить ще одну, за даними Financial Times. Сенатор Ліндсі Грем також анонсував рекордний пакет санкцій, який надасть Трампу повноваження вводити 500-відсоткові мита на країни, що підтримують Росію, включаючи Китай та Індію.