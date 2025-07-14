Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії

Читати цю новину російською мовою
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом.

Йшлося про посилення протиповітряної оборони України, спільного виробництва озброєнь, закупівлі оборонного обладнання разом із Європою та запровадження нових санкцій проти Росії. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі в понеділок.

Ключові теми переговорів

«У нас була продуктивна розмова. Обговорили шлях до миру й те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво, закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає», — написав Зеленський.

Він наголосив, що Москва «не зупиниться, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою», і висловив сподівання на лідерство США у підтримці України.

Переговори відбулися на тлі ескалації російських атак, зокрема масованої дронової атаки 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони України, включаючи Львів і Луцьк. За даними Yonhap News, Росія отримала від Північної Кореї 12 мільйонів артилерійських снарядів, що підкреслює необхідність посилення обороноздатності України.

Міжнародна координація

Зустріч Зеленського з Келлогом є частиною ширшої взаємодії США та їхніх союзників для підтримки України. За даними Axios, президент США Дональд Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, таку як далекобійні ракети, що фінансуватимуться європейськими країнами через НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який прибув до Вашингтона 14 липня для переговорів із Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом, підтвердив зусилля Альянсу щодо термінового постачання Україні систем ППО та боєприпасів.

Крім того, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок обговорить із Хегсетом закупівлю двох систем Patriot для України, які фінансуватимуться Німеччиною, а Норвегія оплатить ще одну, за даними Financial Times. Сенатор Ліндсі Грем також анонсував рекордний пакет санкцій, який надасть Трампу повноваження вводити 500-відсоткові мита на країни, що підтримують Росію, включаючи Китай та Індію.

  • 4
  • 14.07.2025 14:34
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
14:38
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Світ
14:34
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Світ
13:02
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
12:30
Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
12:14
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
Світ
10:29
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
16:14
Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Світ
15:38
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
Світ
09:36
Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України
Світ
08:41
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Україна
08:15
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по західних і центральних областях України
Україна
14:56
Тактичні візки для евакуації поранених, інноваційні технології із захисту рослин та ремонт військових авто – премія для підприємиць “Створено Жінками” оголосила проєкти переможниць
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
13:10
На Михайла Маймана скоїли замах у Нідерландах
Світ
12:53
Чому нові казино набирають популярність серед українських гравців
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Світ
10:54
Американське домінування дронів: США представили оновлену стратегію використання безпілотників
Світ
07:29
Трамп вперше за президентськими повноваженнями відправить зброю Україні
Світ
06:34
Трамп уклав угоду з НАТО: Альянс оплатить американську зброю для України
Світ
15:32
Росія запропонувала «новий підхід» до врегулювання в України – Рубіо після зустрічи з Лавровим
Україна
14:51
Україна стане першою країною Європи з мобільним зв’язком Starlink: Kyivstar запустить послугу вже цього року
Світ
13:18
Спецпредставник США запропонував «План Маршалла» для відбудови України
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство

Головне

Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
15:55
Кремль відреагував на аудіозапис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
Світ
07:26
Сенатор Грем пояснив погрозу Трампа жорсткими санкціями щодо Росії
Світ
13:26
Трамп схвалив відправку оборонної зброї Україні: 10 перехоплювачів Patriot нададуть негайно
Україна
16:31
Пакунок школяра: Кабмін України запровадив виплату для першокласників
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Україна
14.07.2025 14:38
ТОР
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Світ
14.07.2025 14:34
ТОР
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
14.07.2025 13:02

Популярне

ТОР
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
14.07.2025 14:38
ТОР
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
13.07.2025 15:38
ТОР
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
14.07.2025 10:29

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг