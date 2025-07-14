Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару

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Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Колекція кримінальних справ Володимира Бондаренка поповнилася новою підозрою. Цього разу — від ДБР. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Але це лише пролог.

Бондаренко — багатофункціональний герой. Він ключовий фігурант і в гучній справі НАБУ щодо земельних махінацій. Під час обшуків у цій справі слідчі вилучили документи, які доводять системну корупцію у зв’язці Бондаренка та Дмитра Белоцерковця — від дерибану землі до схем із забудовами, МАФами, «туалетним бізнесом» і розпилом міського бюджету.

Белоцерковець — не просто ставленик Вадима Столара, а його незмінний партнер у тіньових схемах незаконної торгівлі.

Саме Столар свого часу «закріпив» за ним контроль над МАФами й нелегальним ринком — і ця зв’язка більше десяти років приносить мільйони.

Белоцерковець — автор легендарних «туалетних схем» і архітектор мафіозної вертикалі столиці: від тіньових дозволів до збору готівки.
На цій «господарці» він заробив чималий статок.

Нарешті правоохоронці дісталися до туалетної мафії, яка роками наживалася на Києві.

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  • 14.07.2025 14:38
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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