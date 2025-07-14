Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16

Читати цю новину російською мовою
Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет повітряного базування JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) для оснащення винищувачів F-16 української армії.

Про це повідомило видання Military Watch Magazine з посиланням на поінформоване джерело.

Нові ракети для українських F-16

За даними джерела, ракети JASSM призначені для посилення бойових можливостей зростаючого флоту українських винищувачів F-16, які, попри те, що є застарілими моделями часів Холодної війни, можуть ефективно використовувати ці ракети, запускаючи їх із тилу. JASSM, введена в експлуатацію в 2003 році, має обмежені можливості ухилення від радарів, високу точність наведення та бойову частину вагою 450 кг. Наразі ракету використовують лише чотири країни, зокрема Польща, яка отримала 110 одиниць для своїх F-16. Сувора експортна політика США щодо JASSM, зокрема відмова Південній Кореї на початку 2010-х, свідчить про чутливість цієї зброї.

Цей крок збігається з іншими повідомленнями від двох джерел, які 14 липня вказали на плани США передати Україні далекобійні ракети, здатні вражати цілі глибоко в Росії. Крім того, Трамп підтвердив намір поставити Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, натякнувши на можливі поставки інших передових систем озброєння.

Контекст і необхідність

Рішення про постачання JASSM пов’язане з дефіцитом європейських крилатих ракет, таких як британські Storm Shadow та французькі SCALP, які вже адаптовані для українських літаків Су-27 і Су-24М радянського виробництва. Через нестачу цих ракет Україна потребує американських аналогів, щоб підвищити ефективність своїх F-16. Очікується, що JASSM значно розширить можливості української авіації для завдання ударів на великі відстані.

Ця ініціатива є частиною ширшої зміни політики Трампа, який раніше уникав постачання наступальної зброї Україні, щоб не загострювати конфлікт. За даними Axios, Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, що фінансуватиметься європейськими країнами через НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом, підтвердив зусилля Альянсу щодо прискорення постачання зброї Україні.

  • 3
  • 14.07.2025 16:21
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
16:21
Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16
Україна
14:38
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Світ
14:34
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Світ
13:02
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
12:30
Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
12:14
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
Світ
10:29
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
16:14
Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Світ
15:38
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
Світ
09:36
Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України
Світ
08:41
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Україна
08:15
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по західних і центральних областях України
Україна
14:56
Тактичні візки для евакуації поранених, інноваційні технології із захисту рослин та ремонт військових авто – премія для підприємиць “Створено Жінками” оголосила проєкти переможниць
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
13:10
На Михайла Маймана скоїли замах у Нідерландах
Світ
12:53
Чому нові казино набирають популярність серед українських гравців
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Світ
10:54
Американське домінування дронів: США представили оновлену стратегію використання безпілотників
Світ
07:29
Трамп вперше за президентськими повноваженнями відправить зброю Україні
Світ
06:34
Трамп уклав угоду з НАТО: Альянс оплатить американську зброю для України
Світ
15:32
Росія запропонувала «новий підхід» до врегулювання в України – Рубіо після зустрічи з Лавровим
Україна
14:51
Україна стане першою країною Європи з мобільним зв’язком Starlink: Kyivstar запустить послугу вже цього року
Світ
13:18
Спецпредставник США запропонував «План Маршалла» для відбудови України

Головне

Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
15:55
Кремль відреагував на аудіозапис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
Світ
07:26
Сенатор Грем пояснив погрозу Трампа жорсткими санкціями щодо Росії
Світ
13:26
Трамп схвалив відправку оборонної зброї Україні: 10 перехоплювачів Patriot нададуть негайно
Україна
16:31
Пакунок школяра: Кабмін України запровадив виплату для першокласників
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16
Світ
14.07.2025 16:21
ТОР
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Україна
14.07.2025 14:38
ТОР
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Світ
14.07.2025 14:34

Популярне

ТОР
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
14.07.2025 14:38
ТОР
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
13.07.2025 15:38
ТОР
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
14.07.2025 10:29

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг