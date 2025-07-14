Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість постачання Україні крилатих ракет повітряного базування JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) для оснащення винищувачів F-16 української армії.

Про це повідомило видання Military Watch Magazine з посиланням на поінформоване джерело.

Нові ракети для українських F-16

За даними джерела, ракети JASSM призначені для посилення бойових можливостей зростаючого флоту українських винищувачів F-16, які, попри те, що є застарілими моделями часів Холодної війни, можуть ефективно використовувати ці ракети, запускаючи їх із тилу. JASSM, введена в експлуатацію в 2003 році, має обмежені можливості ухилення від радарів, високу точність наведення та бойову частину вагою 450 кг. Наразі ракету використовують лише чотири країни, зокрема Польща, яка отримала 110 одиниць для своїх F-16. Сувора експортна політика США щодо JASSM, зокрема відмова Південній Кореї на початку 2010-х, свідчить про чутливість цієї зброї.

Цей крок збігається з іншими повідомленнями від двох джерел, які 14 липня вказали на плани США передати Україні далекобійні ракети, здатні вражати цілі глибоко в Росії. Крім того, Трамп підтвердив намір поставити Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, натякнувши на можливі поставки інших передових систем озброєння.

Контекст і необхідність

Рішення про постачання JASSM пов’язане з дефіцитом європейських крилатих ракет, таких як британські Storm Shadow та французькі SCALP, які вже адаптовані для українських літаків Су-27 і Су-24М радянського виробництва. Через нестачу цих ракет Україна потребує американських аналогів, щоб підвищити ефективність своїх F-16. Очікується, що JASSM значно розширить можливості української авіації для завдання ударів на великі відстані.

Ця ініціатива є частиною ширшої зміни політики Трампа, який раніше уникав постачання наступальної зброї Україні, щоб не загострювати конфлікт. За даними Axios, Трамп 14 липня анонсує новий план озброєння України, який включатиме наступальну зброю, що фінансуватиметься європейськими країнами через НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який перебуває у Вашингтоні для переговорів із Трампом, держсекретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом, підтвердив зусилля Альянсу щодо прискорення постачання зброї Україні.