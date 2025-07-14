Трамп і Рютте оголосили про угоду США та ЄС щодо постачання зброї Україні за кошт Європи

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Трамп і Рютте оголосили про угоду США та ЄС щодо постачання зброї Україні за кошт Європи
Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі у Вашингтоні оголосили про досягнення угоди між США та Європейським Союзом щодо постачання Україні зброї, включно з 17 системами протиповітряної оборони Patriot.

Витрати на це покриють європейські країни. Трамп також заявив про запровадження вторинних санкцій проти Росії та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди щодо України.

Угода про постачання зброї

Трамп повідомив, що США та ЄС домовилися про постачання Україні значної кількості зброї, включаючи 17 систем Patriot, більшість з яких «будуть на полі бою» і прибудуть до України «дуже скоро», а деякі — «протягом кількох днів». «Європейські країни оплачуватимуть усе на 100%», — підкреслив Трамп, зазначивши, що ця угода є частиною ширшої стратегії підтримки України, яку він обговорив із Рютте. За даними Axios, план також включає наступальну зброю, зокрема далекобійні ракети, такі як JASSM, для українських винищувачів F-16.

Рютте наголосив, що Україна прагне мирної угоди, але Росія продовжує атаки, які «не мають військової мети, а лише створюють паніку» серед цивільного населення. Він додав: «Якби я був на місці Путіна і чув, що Трамп планує в наступні 50 днів, я б подумав, чи не варто сісти за стіл переговорів з Україною».

Вторинні санкції проти Росії

Трамп висловив розчарування діями Росії, заявивши: «Я дуже незадоволений Росією… Ми введемо вторинні тарифи, якщо у нас не буде угоди протягом 50 днів, це дуже просто». За його словами, розмір мит складе «щонайменше 100%» для країн, які підтримують Росію, таких як Китай, Індія та Північна Корея. Ця заява узгоджується з анонсом сенатора Ліндсі Грема про рекордний пакет санкцій, який надасть Трампу повноваження вводити мита до 500% на країни, що сприяють російській військовій машині.

Зміна позиції Трампа

Трамп підкреслив, що його не обдурити, на відміну від попередніх президентів США. «Путін — жорсткий хлопець. Він обманув багатьох — Клінтона, Буша, Обаму, Байдена, але не мене», — заявив він. Ця риторика відображає його розчарування після телефонної розмови з Путіним 3 липня, коли російський лідер відкинув пропозиції щодо припинення вогню та анонсував наступ у найближчі 60 днів, за даними Axios.

Трамп також похвалив НАТО після участі в саміті Альянсу в Гаазі, назвавши його лідерів «чудовими людьми» та країни — «сильними й успішними». Він зазначив, що раніше не цінував «ентузіазм Європи щодо цієї війни», але тепер визнає її важливість.

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  • 14.07.2025 18:53
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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