Трамп закликав Зеленського до ударів по Москві та Санкт-Петербургу

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Трамп закликав Зеленського до ударів по Москві та Санкт-Петербургу
Президент США Дональд Трамп закликав Україну посилити тиск на Росію, зокрема шляхом ударів по Москві та Санкт-Петербургу, якщо будуть надані відповідні озброєння.

Про це йдеться у статті The Washington Post, яка описує нову стратегію Трампа «ескалація для деескалації» у війні в Україні.

Заклик до ударів у розмові з Зеленським

За інформацією джерела, залученого до процесу ухвалення рішень, під час розмови минулого тижня з президентом України Володимиром Зеленським Трамп запитав, чому Україна досі не завдає ударів по Москві. Зеленський відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю». У відповідь Трамп наголосив, що Україні потрібно чинити тиск не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург, щоб змусити російського президента Володимира Путіна до переговорів.

Трамп розглядав постачання крилатих ракет Tomahawk, які здатні вражати цілі в Москві та Санкт-Петербурзі з території України. Проте, за даними джерела, ці ракети наразі виключені зі списку постачань, хоча можуть бути розглянуті пізніше для посилення тиску на Росію. Натомість Трамп схвалив використання 18 далекобійних ракет ATACMS із повним діапазоном 300 км, які дозволять Україні вражати військові об’єкти вглибині Росії, хоча вони не дістануть до Москви чи Санкт-Петербурга.

Стратегія «ескалація для деескалації»

Трамп визнав, що його попередні спроби домовитися з Путіним про припинення війни (за його словами, «чотири рази була майже угода») провалилися. Він дійшов висновку, що Росія піде на мир лише за умови підвищення ціни війни. У рамках цього підходу Трамп оголосив про постачання Україні систем Patriot, артилерії та інших озброєнь на суму 10 мільярдів доларів, які фінансуватимуть країни НАТО. Він також погрожує запровадити «жорсткі тарифи» проти Росії та її партнерів, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті 14 липня з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Трамп висловив розчарування в Путіні, назвавши його «жорстким хлопцем», який «обманув» попередніх президентів США, але не його. Рютте, зі свого боку, розкритикував Росію за атаки на українські міста, які «не мають військової мети, а лише створюють паніку».

Міжнародний контекст

Заклик Трампа до ударів по Москві та Санкт-Петербургу збігається з ескалацією російських атак, зокрема масованою дроновою атакою 12 липня на західні та центральні регіони України. За даними Yonhap News, Північна Корея поставила Росії 12 мільйонів артилерійських снарядів, а South China Morning Post повідомило про 11 000 північнокорейських солдатів у Курській області.

Водночас США та їхні союзники активізують підтримку України. За даними Axios, Трамп анонсував план озброєння України, включно з наступальною зброєю, такою як крилаті ракети JASSM для F-16. Німеччина планує закупити дві системи Patriot для України, а ЄС наближається до зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель, за інформацією Reuters.

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  • 15.07.2025 07:29
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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