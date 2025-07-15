Апеляційний суд підтвердив, що інформація про кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів є достовірною

Північний апеляційний господарський суд 26 червня 2025 року постановив апеляційну скаргу ТОВ «Тех-Софт Атлас» на рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/11308/24 залишити без задоволення

Північний апеляційний господарський суд 26 червня 2025 року постановив апеляційну скаргу ТОВ «Тех-Софт Атлас» на рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/11308/24 залишити без задоволення, а також рішення Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/11308/24 залишити без змін.

У позові ТОВ «Тех-Софт Атлас» (bill_line) просило визнати недостовірною та такою, що порушує ділову репутацію позивача інформацію, що викладена під назвою «Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівника білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів поки не закрито – прокуратура» ти видалити її з кількох сайтів. Проте суд у задоволені позову ТОВ «Тех-Софт Атлас» відмовив повністю.

«Дослідивши матеріали наявні у справі, апеляційний суд робить висновок, що суд першої інстанції дав належну оцінку доказам по справі та виніс законне обґрунтоване судове рішення, яке відповідає чинному законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи.

Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів вважає, що скаржник не довів обґрунтованість своєї апеляційної скарги, докази на підтвердження своїх вимог суду не надав, апеляційний суд погоджується із рішенням Господарського суду міста Києва від 05.03.2025 у справі № 910/11308/24, а отже підстав для його скасування або зміни в межах доводів та вимог апеляційної скарги не вбачається», – йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, у матеріалі йшлося про те, що СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.

Як наголошується в Єдиному державному реєстрі судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» («Тех-Софт Атлас») та її керівництво з липня 2021 року фігурують у кримінальному провадженні №42021100000000283.

У матеріалах суду фігурує також низка ТОВ та банків, які використовувалися для відмивання коштів, через що бюджет, за оцінкою слідства, недоотримав 11 млн грн податків на прибуток.

Після порушення кримінальної справи, у жовтні 2021 року ТОВ «Білл Лайн» змінило назву на «Тех-Софт Атлас», залишивши при цьому ТМ bill_line.

У липні 2022 року через своє білоруське громадянство, ризиків потрапити під санкції та кримінальну справу Артем Ляшанов формально передає компанію у власність та управління Андрію Моргуну. Проте у публікаціях ЗМІ за 2023-2024 роки Артем Ляшанов фігурує як СЕО платіжної системи bill_line, тобто реальний керівник, що доводить фіктивність зміни керівника та власника.

Заявником ТМ bill_line також був Артем Ляшанов.

При цьому кримінальну справу, за якою проходить ТОВ «Білл Лайн» та його керівництво не закрито досі, а матеріали справи знаходяться в суді. Цю інформацію підтвердило джерело в прокуратурі, додавши, що станом на зараз не виключено повторних арештів рахунків компанії «Тех-Софт Атлас» та затримання її керівників, зокрема, Андрія Моргуна та Оксани Кірєєвої, які були в курсі махінацій.

Також варто зазначити, що Артем Ляшанов у 2017 році затримувався київською поліцією за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

У 2018 році суд визнав його винним за ст. 130 Кодексу України про адмінпорушення.

У 2024 році ЗМІ повідомляли, що компанія «Тех-Софт Атлас» стала резидентом Дія.City. Тому журналісти звернулись до віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з питаннями, чому компанія «Тех-Софт Атлас», яка є фігурантом кримінального провадження за відмивання коштів, стала резидентом Дія.City.