Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії

Президент США Дональд Трамп анонсував план постачання Україні зброї та пригрозив запровадити 100-відсоткові тарифи на торговельних партнерів Росії, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Однак експерти, процитовані в The New York Times, вважають, що введення таких тарифів, особливо проти Китаю, є малоймовірним через ризик економічного протистояння.

Скептицизм щодо санкцій

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі 14 липня Трамп заявив, що США продаватимуть зброю, зокрема системи Patriot, європейським країнам, які передаватимуть її Україні або заміщатимуть власні запаси. Водночас він пригрозив «вторинними» тарифами на країни, що торгують із Росією, зокрема Китай та Індію, якщо мирна угода не буде досягнута. Проте аналітики висловлюють сумніви в реалізації цієї погрози через масштаби торгівлі між Росією та Китаєм, яка становить близько 250 мільярдів доларів щорічно.

Експерт із санкцій Едвард Фішман, колишній чиновник Держдепартаменту, зазначив, що Трамп уже відступав від подібних погроз, зокрема щодо 125-відсоткових тарифів на китайський експорт. Введення 100-відсоткових тарифів проти Китаю може спровокувати економічне протистояння з другою за величиною економікою світу, що становить значний ризик для США. Крім того, скорочення російських енергетичних експортів може призвести до зростання світових цін на нафту, що вдарить по американських споживачах і викличе інфляцію, як зазначено в NYT.

Обмежений вплив на Росію

Прямі тарифи на російський імпорт до США матимуть мінімальний ефект, оскільки обсяг торгівлі становить лише 3 мільярди доларів на рік, переважно необхідні товари, такі як добрива та уран (NYT). Тож основний акцент погрози Трампа спрямований на країни, які купують російську нафту, зокрема Китай (15% імпорту нафти) та Індію (40% імпорту нафти з Росії). Однак аналітики вважають, що Трамп навряд чи ризикне економічною конфронтацією з цими країнами через Україну, яку він раніше називав не життєво важливою для інтересів США.

Військова підтримка України

Паралельно з погрозами санкціями Трамп оголосив про швидке постачання Україні систем Patriot та іншої зброї, що фінансуватимуться Європою. За словами Зеленського, Німеччина та Норвегія готові оплатити закупівлю Patriot (NYT). Цей план відображає транзакційну природу політики Трампа, дозволяючи уникнути звинувачень у прямому фінансуванні України. Дженніфер Кавана з аналітичного центру Defense Priorities зазначила, що додаткове озброєння навряд чи кардинально змінить військовий баланс, оскільки Росія зберігає перевагу на полі бою.