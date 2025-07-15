Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії

Читати цю новину російською мовою
Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії
Президент США Дональд Трамп анонсував план постачання Україні зброї та пригрозив запровадити 100-відсоткові тарифи на торговельних партнерів Росії, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться на припинення вогню протягом 50 днів.

Однак експерти, процитовані в The New York Times, вважають, що введення таких тарифів, особливо проти Китаю, є малоймовірним через ризик економічного протистояння.

Скептицизм щодо санкцій

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі 14 липня Трамп заявив, що США продаватимуть зброю, зокрема системи Patriot, європейським країнам, які передаватимуть її Україні або заміщатимуть власні запаси. Водночас він пригрозив «вторинними» тарифами на країни, що торгують із Росією, зокрема Китай та Індію, якщо мирна угода не буде досягнута. Проте аналітики висловлюють сумніви в реалізації цієї погрози через масштаби торгівлі між Росією та Китаєм, яка становить близько 250 мільярдів доларів щорічно.

Експерт із санкцій Едвард Фішман, колишній чиновник Держдепартаменту, зазначив, що Трамп уже відступав від подібних погроз, зокрема щодо 125-відсоткових тарифів на китайський експорт. Введення 100-відсоткових тарифів проти Китаю може спровокувати економічне протистояння з другою за величиною економікою світу, що становить значний ризик для США. Крім того, скорочення російських енергетичних експортів може призвести до зростання світових цін на нафту, що вдарить по американських споживачах і викличе інфляцію, як зазначено в NYT.

Обмежений вплив на Росію

Прямі тарифи на російський імпорт до США матимуть мінімальний ефект, оскільки обсяг торгівлі становить лише 3 мільярди доларів на рік, переважно необхідні товари, такі як добрива та уран (NYT). Тож основний акцент погрози Трампа спрямований на країни, які купують російську нафту, зокрема Китай (15% імпорту нафти) та Індію (40% імпорту нафти з Росії). Однак аналітики вважають, що Трамп навряд чи ризикне економічною конфронтацією з цими країнами через Україну, яку він раніше називав не життєво важливою для інтересів США.

Військова підтримка України

Паралельно з погрозами санкціями Трамп оголосив про швидке постачання Україні систем Patriot та іншої зброї, що фінансуватимуться Європою. За словами Зеленського, Німеччина та Норвегія готові оплатити закупівлю Patriot (NYT). Цей план відображає транзакційну природу політики Трампа, дозволяючи уникнути звинувачень у прямому фінансуванні України. Дженніфер Кавана з аналітичного центру Defense Priorities зазначила, що додаткове озброєння навряд чи кардинально змінить військовий баланс, оскільки Росія зберігає перевагу на полі бою.

  • 4
  • 15.07.2025 15:10
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
15:22
Китай пообіцяв поглибити підтримку Росії після погроз Трампа
Світ
15:10
Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії
Україна
10:22
Апеляційний суд підтвердив, що інформація про кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів є достовірною
Світ
07:29
Трамп закликав Зеленського до ударів по Москві та Санкт-Петербургу
Світ
18:53
Трамп і Рютте оголосили про угоду США та ЄС щодо постачання зброї Україні за кошт Європи
Світ
16:21
Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16
Україна
14:38
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Світ
14:34
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Світ
13:02
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
12:30
Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
12:14
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
Світ
10:29
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
16:14
Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Світ
15:38
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
Світ
09:36
Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України
Світ
08:41
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Україна
08:15
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по західних і центральних областях України
Україна
14:56
Тактичні візки для евакуації поранених, інноваційні технології із захисту рослин та ремонт військових авто – премія для підприємиць “Створено Жінками” оголосила проєкти переможниць
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
13:10
На Михайла Маймана скоїли замах у Нідерландах
Світ
12:53
Чому нові казино набирають популярність серед українських гравців
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Світ
10:54
Американське домінування дронів: США представили оновлену стратегію використання безпілотників

Головне

Світ
15:10
Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
15:55
Кремль відреагував на аудіозапис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
Світ
07:26
Сенатор Грем пояснив погрозу Трампа жорсткими санкціями щодо Росії
Світ
13:26
Трамп схвалив відправку оборонної зброї Україні: 10 перехоплювачів Patriot нададуть негайно
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Китай пообіцяв поглибити підтримку Росії після погроз Трампа
Світ
15.07.2025 15:22
ТОР
Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії
Світ
15.07.2025 15:10
ТОР
Апеляційний суд підтвердив, що інформація про кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів є достовірною
Україна
15.07.2025 10:22

Популярне

ТОР
Трамп закликав Зеленського до ударів по Москві та Санкт-Петербургу
15.07.2025 07:29
ТОР
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
14.07.2025 14:38
ТОР
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
14.07.2025 10:29

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг