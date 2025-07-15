Китай пообіцяв поглибити підтримку Росії після погроз Трампа

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Китай пообіцяв поглибити підтримку Росії після погроз Трампа
Китай заявив про намір посилити підтримку Росії у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти торговельних партнерів Москви.

Про це повідомило видання The Telegraph після зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пекіні.

Заява Сі Цзіньпіна

Під час зустрічі 15 липня Сі Цзіньпін закликав Китай і Росію «посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах», заявивши, що довіра між двома країнами «поглибилася». За його словами, Китай і Росія створюють «модель нового типу міжнародних відносин». Ця заява пролунала після того, як Трамп 14 липня оголосив про плани запровадити 100% тарифи на ключових торговельних партнерів Росії, зокрема Китай, якщо президент Росії Володимир Путін не підпише мирну угоду щодо України протягом 50 днів.

Контекст погроз Трампа

Трамп, висловлюючи розчарування через невдалі спроби домовитися з Путіним, заявив у Вашингтоні, що США введуть «жорсткі тарифи» проти країн, які продовжують торгівлю з Росією, якщо мирна угода не буде досягнута. Ці вторинні тарифи спрямовані на ізоляцію Москви в глобальній економіці та можуть серйозно вплинути на країни, залежні від російських енергоносіїв, такі як Китай, Індія та Бразилія (The Telegraph, CNBC). Крім того, Трамп анонсував постачання Україні передової зброї, включно з системами Patriot, які фінансуватимуть країни НАТО (The Washington Post).

Позиція Китаю

Пекін, який позиціонує себе як нейтральна сторона в російсько-українському конфлікті, є ключовим дипломатичним і економічним союзником Москви. За даними The Telegraph, міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін не може дозволити Росії програти війну, оскільки це може призвести до переключення уваги Вашингтона на Китай. Ця позиція була озвучена в конфіденційних переговорах із офіційними особами ЄС. У 2024 році двостороння торгівля між Китаєм і Росією досягла рекордних 244,8 мільярда доларів, що підкреслює економічну залежність Росії від Китаю, особливо в умовах західних санкцій (Newsweek).

Реакція на погрози Трампа

Китай різко засудив погрози США, назвавши їх «економічним примусом» (AlArabiya, France24). Речник МЗС Китаю Лін Цзянь заявив, що Пекін «рішучими заходами» протистоятиме будь-яким одностороннім санкціям (InsiderGeo). Ця реакція є частиною ширшої ескалації торговельної війни між США та Китаєм, яка загострилася після запровадження Трампом тарифів на китайські товари у 2025 році (The New York Times).

Міжнародний контекст

Заява Китаю збігається з посиленням російських атак на Україну, зокрема масованою дроновою атакою 12 липня (Axios). Водночас країни НАТО, зокрема Німеччина, Норвегія та Великобританія, активізують підтримку України, фінансуючи додаткові системи Patriot (Financial Times). ЄС також наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель (Reuters).

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  • 15.07.2025 15:22
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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