Путін проігнорує погрози Трампа та продовжить війну – Reuters

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Путін проігнорує погрози Трампа та продовжить війну – Reuters
Президент Росії Володимир Путін має намір продовжувати війну в Україні, доки Захід не погодиться на його умови миру, і не боїться погроз президента США Дональда Трампа запровадити жорсткіші санкції.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела, близькі до Кремля, які зазначили, що територіальні амбіції Путіна можуть розширитися в разі просування російських військ.

Позиція Путіна

За словами джерел, Путін вважає, що економіка Росії та її армія достатньо сильні, щоб витримати додаткові західні санкції, включаючи погрози США ввести 100% тарифи на країни, які купують російську нафту, такі як Китай та Індія. «Путін думає, що ніхто, включно з американцями, не вів із ним серйозних переговорів щодо деталей миру в Україні, тож він продовжуватиме, доки не отримає бажаного», — заявило одне з джерел на умовах анонімності. Незважаючи на кілька телефонних розмов із Трампом і візити спецпосланця США Стіва Віткоффа, Путін вважає, що предметних дискусій щодо основ мирного плану не було.

Умови Путіна для миру включають юридично зобов’язуючу обіцянку, що НАТО не розширюватиметься на схід, нейтралітет України, обмеження її збройних сил, захист прав російськомовного населення та визнання територіальних здобутків Росії, зокрема анексії Криму та частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Джерела також зазначили, що Путін готовий обговорити гарантії безпеки для України за участю великих держав, хоча деталі залишаються неясними.

Реакція України та Заходу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не визнає суверенітет Росії над окупованими територіями та зберігає право самостійно вирішувати питання вступу до НАТО. Його офіс не відповів на запит Reuters щодо коментаря. Водночас Трамп 14 липня висловив розчарування відмовою Путіна від припинення вогню та анонсував постачання Україні систем Patriot і іншої зброї на 10 мільярдів доларів, які фінансуватимуть країни НАТО (The Washington Post). Він також погрожує ввести вторинні санкції проти партнерів Росії, якщо мирна угода не буде досягнута протягом 50 днів.

Ситуація на полі бою

Росія, яка контролює майже п’яту частину території України, за останні три місяці просунулася на 1415 км², за даними DeepStateMap. Два джерела зазначили, що Росія має перевагу на полі бою, а її економіка, орієнтована на війну, перевищує виробництво ключових боєприпасів, таких як артилерійські снаряди, порівняно з альянсом НАТО. «Апетит приходить під час їжі», — сказало одне джерело, натякаючи, що Путін може прагнути захопити більше територій, зокрема Дніпропетровську, Сумську та Харківську області, якщо оборона України ослабне.

Зеленський, однак, стверджує, що літній наступ Росії не досяг очікуваного успіху, а українські війська стримують ворога, змушуючи його платити високу ціну за просування.

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  • 15.07.2025 17:38
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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