Трамп посилює тиск на Росію, але його план дратує Європу

Читати цю новину російською мовою
Трамп посилює тиск на Росію, але його план дратує Європу
Президент США Дональд Трамп зазнає критики від європейських лідерів за свій план припинення війни в Україні, який передбачає постачання зброї Києву за кошт Європи та економічний тиск на Росію.

Про це повідомило видання The Telegraph, зазначаючи, що критики вважають його підхід недостатнім, хоча самі не пропонують реалістичних альтернатив.

Стратегія Трампа

Трамп запропонував постачати Україні зброю, зокрема системи Patriot, які оплачуватимуть країни НАТО, щоб змусити Європу взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України. Цей план, який The Telegraph називає «геніальним за концепцією», має на меті захист українських міст від російських ракетних і дронових атак, що посилилися, зокрема після атаки 12 липня. Трамп також погрожує запровадити 100% вторинні тарифи проти країн, які торгують із Росією, якщо Путін не погодиться на мир протягом 50 днів.

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп поцікавився, чи може Україна завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Зеленський відповів, що це можливо за наявності відповідної зброї, натякаючи на потребу в далекобійних ракетах, таких як ATACMS або Tomahawk (The Washington Post). The Telegraph зазначає, що надання Україні таких озброєнь і свободи їх використання могло б суттєво вплинути на рішення Путіна, на відміну від посилення оборони міст, яке не змусить його переглянути стратегію.

Критика з Європи

Європейські критики, зокрема верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас, назвали 50-денний дедлайн Трампа «надто довгим», але не запропонували власних санкцій проти Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Patriot Україні займе місяці, оскільки Берлін не готовий передавати власні системи через занепокоєння щодо своєї оборони (Financial Times). Це, за даними The Telegraph, свідчить про пріоритети Європи, яка не поспішає жертвувати власними ресурсами, попри заяви про підтримку України.

Виклики та перспективи

Росія, яка контролює майже п’яту частину України, продовжує наступ, підтримувана Північною Кореєю (11 000 солдатів і 12 мільйонів снарядів, за даними South China Morning Post і Yonhap News) та Китаєм, який пообіцяв поглибити співпрацю з Москвою (The Telegraph). Водночас ЄС наближається до зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель (Reuters).

The Telegraph зазначає, що стратегія Трампа може спрацювати, якщо Європа продемонструє серйозність у примусі Росії до переговорів. Однак нерішучість європейських лідерів, які покладаються на США, викликає сумніви в їхній готовності допомогти Україні перемогти.

  • 7
  • 16.07.2025 09:37
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:39
Як правильно обрати сонцезахисний засіб за типом шкіри: детальний гід
Світ
09:37
Трамп посилює тиск на Росію, але його план дратує Європу
Світ
17:38
Путін проігнорує погрози Трампа та продовжить війну – Reuters
Світ
15:44
Трамп вважає, що Росія переможе у війні проти України, — представник Білого дому
Світ
15:22
Китай пообіцяв поглибити підтримку Росії після погроз Трампа
Світ
15:10
Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії
Україна
10:22
Апеляційний суд підтвердив, що інформація про кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів є достовірною
Світ
07:29
Трамп закликав Зеленського до ударів по Москві та Санкт-Петербургу
Світ
18:53
Трамп і Рютте оголосили про угоду США та ЄС щодо постачання зброї Україні за кошт Європи
Світ
16:21
Трамп розглядає постачання Україні далекобійних ракет JASSM для літаків F-16
Україна
14:38
Корупційна схема триває: Бондаренко підозрюється, Белоцерковець готується до удару
Світ
14:34
Зеленський і Келлог обговорили у Києві посилення ППО України та нові санкції проти Росії
Світ
13:02
Міністри оборони Німеччини та США обговорять закупівлю систем Patriot для України
Світ
12:30
Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
12:14
ВАСИЛЬ КОСТЮК ОЧОЛИВ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НА ТЛІ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЦІ
Світ
10:29
Трамп анонсує агресивний план озброєння України, включаючи наступальну зброю
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
16:14
Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Світ
15:38
Путін вчергове звинуватив Захід у зневажливому ставленні до інтересів Росії
Світ
09:36
Північна Корея поставила Росії понад 12 мільйонів артснарядів для війни проти України
Світ
08:41
Трамп розглядає нове фінансування для України на тлі посилення російських атак
Україна
08:15
Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по західних і центральних областях України
Україна
14:56
Тактичні візки для евакуації поранених, інноваційні технології із захисту рослин та ремонт військових авто – премія для підприємиць “Створено Жінками” оголосила проєкти переможниць
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?

Головне

Світ
15:10
Експерти сумніваються в запровадженні Трампом 100-відсоткових тарифів проти торговельних партнерів Росії
Світ
12:19
ЄС наближається до угоди про зниження цінової стелі на російську нафту
Світ
16:28
Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби
Світ
14:48
Від захоплення до конфронтації: чому стратегія Трампа щодо Путіна зазнала краху?
Світ
11:27
Кремль використовує переговори з США для відволікання від війни в Україні
Україна
13:00
У Києві застрелили співробітника СБУ: поліція та спецслужба розслідують убивство
Світ
07:21
Путін вірить, що прорве українську оборону найближчими місяцями — NYT
Світ
15:55
Кремль відреагував на аудіозапис із погрозами Трампа «розбомбити Москву»
Світ
07:26
Сенатор Грем пояснив погрозу Трампа жорсткими санкціями щодо Росії
Світ
13:26
Трамп схвалив відправку оборонної зброї Україні: 10 перехоплювачів Patriot нададуть негайно
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Як правильно обрати сонцезахисний засіб за типом шкіри: детальний гід
Світ
16.07.2025 11:39
ТОР
Трамп посилює тиск на Росію, але його план дратує Європу
Світ
16.07.2025 09:37
ТОР
Путін проігнорує погрози Трампа та продовжить війну – Reuters
Світ
15.07.2025 17:38

Популярне

ТОР
Трамп вважає, що Росія переможе у війні проти України, — представник Білого дому
15.07.2025 15:44
ТОР
Трамп закликав Зеленського до ударів по Москві та Санкт-Петербургу
15.07.2025 07:29
ТОР
Апеляційний суд підтвердив, що інформація про кримінальну справу щодо платіжної системи bill_line та білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів є достовірною
15.07.2025 10:22

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг