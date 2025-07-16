Трамп посилює тиск на Росію, але його план дратує Європу

Президент США Дональд Трамп зазнає критики від європейських лідерів за свій план припинення війни в Україні, який передбачає постачання зброї Києву за кошт Європи та економічний тиск на Росію.

Про це повідомило видання The Telegraph, зазначаючи, що критики вважають його підхід недостатнім, хоча самі не пропонують реалістичних альтернатив.

Стратегія Трампа

Трамп запропонував постачати Україні зброю, зокрема системи Patriot, які оплачуватимуть країни НАТО, щоб змусити Європу взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України. Цей план, який The Telegraph називає «геніальним за концепцією», має на меті захист українських міст від російських ракетних і дронових атак, що посилилися, зокрема після атаки 12 липня. Трамп також погрожує запровадити 100% вторинні тарифи проти країн, які торгують із Росією, якщо Путін не погодиться на мир протягом 50 днів.

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп поцікавився, чи може Україна завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу. Зеленський відповів, що це можливо за наявності відповідної зброї, натякаючи на потребу в далекобійних ракетах, таких як ATACMS або Tomahawk (The Washington Post). The Telegraph зазначає, що надання Україні таких озброєнь і свободи їх використання могло б суттєво вплинути на рішення Путіна, на відміну від посилення оборони міст, яке не змусить його переглянути стратегію.

Критика з Європи

Європейські критики, зокрема верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас, назвали 50-денний дедлайн Трампа «надто довгим», але не запропонували власних санкцій проти Росії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання Patriot Україні займе місяці, оскільки Берлін не готовий передавати власні системи через занепокоєння щодо своєї оборони (Financial Times). Це, за даними The Telegraph, свідчить про пріоритети Європи, яка не поспішає жертвувати власними ресурсами, попри заяви про підтримку України.

Виклики та перспективи

Росія, яка контролює майже п’яту частину України, продовжує наступ, підтримувана Північною Кореєю (11 000 солдатів і 12 мільйонів снарядів, за даними South China Morning Post і Yonhap News) та Китаєм, який пообіцяв поглибити співпрацю з Москвою (The Telegraph). Водночас ЄС наближається до зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель (Reuters).

The Telegraph зазначає, що стратегія Трампа може спрацювати, якщо Європа продемонструє серйозність у примусі Росії до переговорів. Однак нерішучість європейських лідерів, які покладаються на США, викликає сумніви в їхній готовності допомогти Україні перемогти.