Україна вітає зміну позиції Трампа щодо постачання зброї, але «диявол у деталях»

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Україна вітає зміну позиції Трампа щодо постачання зброї, але «диявол у деталях»
Україна позитивно сприйняла оголошення президента США Дональда Трампа про постачання зброї, включно з системами Patriot, які фінансуватимуть європейські союзники, але деталі плану залишаються нечіткими.

Про це повідомило Reuters, підкреслюючи, що успіх ініціативи залежить від складних переговорів із країнами НАТО.

Зміна підходу Трампа

Трамп 14 липня у Вашингтоні заявив, що США постачатимуть Україні «найкращу зброю», зокрема системи Patriot, які оплачуватимуть країни НАТО, такі як Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада. Деякі системи мають прибути до України «протягом кількох днів», що є значним відходом від його попередньої позиції, коли він уникав активної підтримки України та позитивно висловлювався про президента Росії Володимира Путіна (Reuters, The Washington Post).

Ця зміна викликала захват у Києві, де лідери бачать у ній можливість посилити захист від російських атак, зокрема після масованої дронової атаки 12 липня (Axios). Проте, як зазначив північноєвропейський посол у Вашингтоні, «диявол у деталях», оскільки конкретні домовленості про те, хто саме пожертвує системи Patriot, ще не досягнуті.

Виклики реалізації

Ключовим питанням залишається, які країни погодяться передати свої Patriot Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що постачання може зайняти місяці, оскільки Берлін не готовий жертвувати власними системами через потреби національної оборони (Financial Times). Греція та Іспанія також раніше відмовлялися передавати Patriot, посилаючись на необхідність захисту власних кордонів (Reuters).

За словами екс-посла США в НАТО Курта Волкера, Україна може отримати 12–13 батарей Patriot, але це може тривати до року. Переговори ускладнює те, що навіть близькі союзники США дізналися про план одночасно з його оголошенням, а деталі ще розробляються (Reuters).

Політичний і військовий контекст

План Трампа, розроблений разом із генсеком НАТО Марком Рютте, відповідає його передвиборчим обіцянкам змусити Європу більше витрачати на оборону. Він також розглядає постачання наступальної зброї, хоча закликав Україну утриматися від ударів по Москві (The Washington Post). Водночас Трамп погрожує ввести 100% тарифи проти країн, які торгують із Росією, якщо Путін не підпише мирну угоду протягом 50 днів (The Telegraph).

Росія, зі свого боку, заявляє, що продовжить війну, доки Захід не прийме її умови, і не боїться нових санкцій (Reuters). Китай пообіцяв поглибити підтримку Москви (The Telegraph), а Північна Корея вже поставила 12 мільйонів снарядів і 11 000 солдатів (Yonhap News, South China Morning Post).

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  • 16.07.2025 14:46
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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