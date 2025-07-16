Трамп розбудив кореспондента BBC посеред ночі для інтерв’ю про Путіна, НАТО та замах у Батлері

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Трамп розбудив кореспондента BBC посеред ночі для інтерв’ю про Путіна, НАТО та замах у Батлері
Президент США Дональд Трамп несподівано розбудив кореспондента BBC Гері О'Доног’ю посеред ночі, щоб дати інтерв’ю з нагоди річниці замаху на нього 13 липня 2024 року в Батлері, штат Пенсильванія.

Про це повідомило BBC.

Нічний дзвінок із Білого дому

О’Доног’ю розповів, що чекав на дзвінок від Білого дому ввечері 13 липня, коли йому повідомили, що розмова з Трампом відбудеться за лічені хвилини. Проте дзвінок не відбувся, і журналіст заснув. Несподівано його розбудила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, яка повідомила, що Трамп готовий до розмови. У ході інтерв’ю були обговорені ключові теми, зокрема війна в Україні, відносини з Росією, реформи НАТО та замах на Трампа.

Розчарування Путіним

Трамп висловив глибоке розчарування президентом Росії Володимиром Путіним, відповідаючи на запитання про довіру до нього: «Чесно кажучи, я взагалі майже нікому не довіряю». Він зазначив, що сподівався припинити війну в Україні одразу після обрання, але реальність виявилася складнішою. «Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися — а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: «Що це, чорт забирай, взагалі було?»», — сказав Трамп.

Водночас він підкреслив, що ще не втратив надію на діалог із Кремлем: «Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест». За даними Axios, Трамп 14 липня оголосив план озброєння України, включно з наступальними ракетами JASSM для F-16, що фінансуватимуться НАТО, а також пригрозив Росії новими санкціями.

Реформи НАТО та підтримка України

Трамп похвалив НАТО після участі в саміті Альянсу в Гаазі, відмовившись від попередніх заяв про те, що організація «застаріла». Він зазначив, що змусив країни-члени збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. «Це було дуже несправедливо, бо Сполучені Штати сплачували майже 100%, але тепер вони самі платять за рахунками — і гадаю, так значно краще», — сказав він.

Під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп домовився про продаж американської зброї країнам НАТО для подальшої передачі Україні. За даними Military Watch Magazine, це включає системи Patriot і ракети JASSM. Рютте, який також різко розкритикував Росію за атаки на цивільні об’єкти в Україні, підтвердив, що батареї Patriot будуть відправлені до України «протягом кількох днів».

Похвала Кіру Стармеру

Трамп несподівано висловив повагу до прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, попри його ліберальні погляди. «Ваш прем’єр-міністр мені дуже подобається, хоч він і ліберал», — сказав він, визнавши, що не користується великою популярністю у Британії.

Замах у Батлері

Інтерв’ю було приурочене до річниці замаху на Трампа 13 липня 2024 року в Батлері, коли 20-річний Томас Метью Крукс випустив вісім пострілів із гвинтівки, поранивши Трампа у вухо, убивши одного прихильника та поранивши ще двох. Крукс був ліквідований снайпером Секретної служби. Звіт GAO, оприлюднений 12 липня, виявив численні провали Секретної служби, зокрема через проблеми з комунікацією та недостатнє інформування про загрози.

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  • 16.07.2025 17:19
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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