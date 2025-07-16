Названі співробітники митниці, що допомагають виводити гроші з України на фіктивному імпорті дронів

За перше півріччя 2025 року в Україну було ввезено дронів на суму більше 1 мільярду доларів США, однак третина з цієї цифри — фіктивна, бо кожен третій дрон виявився фантомним, тобто завезеним до країни лише за документами, а не фізично.

За перше півріччя 2025 року в Україну було ввезено дронів на суму більше 1 мільярду доларів США, однак третина з цієї цифри — фіктивна, бо кожен третій дрон виявився фантомним, тобто завезеним до країни лише за документами, а не фізично. Про це виданню … повідомили власні джерела в Державній митній службі України.

За даними співробітників митниці, фіктивний імпорт дронів дозволяє бізнесу виводити гроші з України або ж завозити контрабанду під виглядом дронів, ввезення яких звільнено українським урядом від сплати мита та ПДВ. З аналізу митних декларацій стало відомо, що найбільше фіктивних вантажів на Волинській митниці оформили Макар Володимир Андрійович, Сухий Олександр Олександрович, Шкаран Андрій Іванович, Савош Наталія Миколаївна та Волін Олександр Валерійович. Вони оформили неіснуючих дронів на суму понад 100 мільйонів доларів США від WHARVEST LIMITED на користь ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023, від STARNINE SALES LIMITED на ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» 44972273, від Latuna Limited на ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» 45339667, від TS2 Space Sp. z o.o. на ТОВ «Л енд Т компані» 45611914, від ABSales Group Limited на ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024, від OPTIMA TRADE LIMITED на ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» 45214462, від Accumaze Sp. z o.o. на ТОВ «ІТГ «ІНТЕК-ГАЗ» 21494259, а також від TORQUE TRADE LIMITED на ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45023845.

Понад 100 мільйонів доларів США вивели з України на митниці Львівської області. Митники Попов Юрій Андрійович, Романів Ольга Степанівна, Лещишин Тарас Романович оформили підробні декларації на дрони від BORBIT EU S.R.L. на користь ТОВ «БУЛЛЕТ» 45169719, ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, ТОВ «КАЛЬХЕОН» 40265219 , ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» 45435182, від Universum – Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. zo.o. на ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» 45435182, ТОВ «ЕкоМаска» 45855410, M.D. and Partners Sp. z o.o на TOB «ОПТОМАКС» 45479481, а також від E-TRADE GROUP Sp.z.o.o на ТОВ «ТЕХНОГЕН» 45589423.

Фіктивний імпорт дронів відбувається і на Одеській митниці, де за підписами Гайдаржи Романа Андрійовича та Глаголєва Олега Вʼячеславовича були оформлені декларації ввезення дронів від OPTIMA TRADE LIMITED до ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» 45214462, від ABSales Group Limited до ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024, від WHARVEST LIMITED до ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023, від TAKSIM-POL Sp. z o. o. до ТОВ «ТЕДАРІК» 45907725, від TORQUE TRADE LIMITED до ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370 на суму понад 50 мільйонів доларів США.

Ще на 20 мільйонів доларів США оформили неіснуючих дронів чернівецькі митники Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович. Вони підписали декларації про ввезення дронів від TORQUE TRADE LIMITED на ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024 та ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45023845, від Latuna Limited на ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667, а також від NEOTRADE LIMITED на ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» 45351930.

На Закарпатті Гончарук Дмитро Сергійович та Лазарчик Юлія Володимирівна дали зелене світло на псевдо-дрони для EUA Invest Group s.r.o. на користь ТОВ «МОТІ» 38628992, EUAIG s.r.o. на ТОВ «МОТІ» 38628992, KAMELOT Sp.z o.o. на користь ТзОВ «Грейт Ентерпрайз” 4523194 більш ніж на 15 мільйонів доларів США.

На Київщині відзначився митник Бєлов Андрій Ігорович, який дозволив фіктивно оформити дронів на десятки мільйонів доларів США на користь ТОВ «ТЕМ-РО» 45721498 від BFM ENTERPRISES LLC, а також від COSENBASE LTD на користь ТОВ «АНВЕР ТОРГ» 45703947, Jet DP Sp. z o.o. на ТОВ «АНВЕР ТОРГ» 45703947 та ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, EURO LINE Sp. z o.o. на ТОВ ТЕХНОПРОФ 42855563, ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ ГРУПП” 41140319 та ТОВ “СЕЙЛКОМТРЕЙД” 45512853, LEMIURG LLC на ТОВ «БІЛДІНГ СТАРС» 45395339.

Названі співробітники митниці, окрім незаконного оформлення безмитного ввезення неіснуючих дронів, з дозволу керівника Львівської митниці Кузніка Андрія, голови Чернівецької митниці Герасимова Юрія, керівника Закарпатської митниці Ніжнікова Іллі та голови Волинської митниці Дмитра Стасенко займаються систематичним покриванням контрабанди техніки Apple, яка ввозиться в Україну рейсовими автобусами з Європи.

На Одеській митниці окрім дронових афер діє ще одна схема заробітку, придумана керівником митниці Андрієм Колівером: його підлеглі надають певним товарам вигляду інших, застосувуючи не ті коди товарів, або використовуючи товари групи «прикриття» чи просто зменшуючи вагу і ціни товарів.

Щорічний обсяг контрабанди в Україну в середньому становить 10,8 мільярда доларів. Це спричиняє прямі втрати до держбюджету у розмірі 3,3 мільярда доларів.