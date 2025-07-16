Росія надіслала світові послання, і воно не сподобалося Трампу – Sky News

Росія посилила атаки на Україну, завдавши в ніч на 16 липня масованого удару по енергетичній інфраструктурі, що є чітким сигналом для світу та президента США Дональда Трампа.

Про це заявив аналітик із питань безпеки та оборони Sky News Майкл Кларк, коментуючи останні події, повідомляє Sky News.

Російський меседж: «Ми продовжуємо»

За словами Кларка, Росія своїм масованим ударом, який включав 400 дронів типу Shahed і одну балістичну ракету, надсилає світу чітке повідомлення: «Ми продовжуємо». Атака була спрямована переважно на енергетичну інфраструктуру України, зокрема в Харкові, Кривому Розі, Вінниці та Одесі, що призвело до поранення щонайменше 15 осіб у Вінниці та значних відключень електроенергії. Кларк зазначив, що Росія атакує міста по всій Україні, які мають як військове, так і цивільне значення, прагнучи не лише завдати матеріальних збитків, а й посіяти паніку серед населення.

«Росія демонструє, що вона не вражена тим, що чує з Вашингтона», — додав Кларк, коментуючи реакцію Москви на нещодавні заяви Трампа. Президент США встановив Росії 50-денний ультиматум для припинення війни та початку мирних переговорів, погрожуючи «жорсткими тарифами та санкціями». Водночас Трамп анонсував новий план озброєння України, який включає постачання систем Patriot і наступальних ракет JASSM для літаків F-16, що фінансуватимуться країнами НАТО.

Контекст ескалації

Ця атака є частиною серії масштабних російських ударів, які посилилися з червня 2025 року. За даними The Independent, Росія збільшила виробництво дронів Shahed до 70 одиниць на день, що дозволяє проводити до 500 атак на ніч. Аналітик Федеріко Борсарі з Центру аналізу європейської політики (CEPA) зазначив, що Росія планувала ці удари щонайменше рік, щоб послабити українську енергетичну інфраструктуру та деморалізувати населення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ці атаки, підкресливши, що вони загрожують ядерній безпеці, зокрема через відключення останньої зовнішньої лінії електропостачання Запорізької АЕС, що змусило станцію перейти на аварійні генератори. Генсек НАТО Марк Рютте також різко розкритикував Росію за удари, які «не мають військової мети, а лише створюють паніку», що підтвердив і Трамп.

Міжнародна реакція

Попри погрози Трампа, Росія, за словами Кларка, демонструє непохитність. Це підтверджується не лише атаками, а й співпрацею з Північною Кореєю, яка, за даними South China Morning Post, направила 11 000 солдатів до Курської області та готується відправити ще більше військ. Крім того, за даними Yonhap News, КНДР поставила Росії 12 мільйонів артилерійських снарядів, що дозволяє Москві підтримувати інтенсивність атак.

У відповідь США та їхні союзники активізують підтримку України. За даними Military Watch Magazine, Трамп розглядає постачання крилатих ракет JASSM, а також додаткових систем Patriot, які будуть відправлені «протягом кількох днів». Німеччина, за інформацією Financial Times, планує профінансувати дві системи Patriot, а Норвегія — ще одну. ЄС, за даними Reuters, наближається до зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель, щоб обмежити доходи Москви.