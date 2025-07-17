Велика Британія та Німеччина підпишуть оборонний договір у відповідь на загрозу з боку Росії

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Велика Британія та Німеччина підпишуть оборонний договір у відповідь на загрозу з боку Росії
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 17 липня у Лондоні підпишуть двосторонній оборонний договір, який зобов’язує обидві країни захищати одна одну в разі збройного нападу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного високопосадовця з німецького уряду.

Деталі угоди

Церемонія підписання відбудеться в Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні. Договір є відповіддю на зростання військової загрози з боку Росії, а також на побоювання європейських союзників щодо надійності оборонних зобов’язань США в рамках НАТО за президентства Дональда Трампа. Джерело в німецькому уряді підкреслило, що угода не замінює принцип колективної оборони, закріплений у Статті 5 Основоположного договору НАТО.

У межах договору Велика Британія та Німеччина домовилися про спільну розробку нового далекобійного ракетного комплексу Deep Precision Strike, здатного вражати цілі на відстані понад 2000 км. Реалізація проєкту запланована на наступне десятиліття. Хоча Велика Британія є однією з двох ядерних держав Європи (разом із Францією), а Німеччина покладається на американську «ядерну парасольку», джерело Bloomberg зазначає, що в угоді немає прямої згадки про ядерну зброю.

Контекст і передумови

Переговори про договір розпочалися в серпні 2024 року під час візиту Стармера до Берліна. Тоді прем’єр-міністр назвав майбутню угоду «частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співпраці». Зростання російської агресії, зокрема масовані атаки на Україну, такі як нічний удар 400 дронами 16 липня, підштовхнули європейські країни до посилення власної обороноздатності. За даними Sky News, Росія демонструє світу свою непохитність, ігноруючи погрози Трампа про санкції та ультиматуми щодо припинення війни в Україні.

Ця угода також відображає прагнення Європи зменшити залежність від США в оборонних питаннях. За даними Axios, Трамп анонсував план озброєння України, включно з наступальними ракетами JASSM, які фінансуватимуться НАТО, а також підтвердив постачання систем Patriot. Водночас Німеччина, за інформацією Financial Times, планує профінансувати дві системи Patriot для України, а Норвегія — ще одну, що свідчить про координацію зусиль європейських країн.

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  • 17.07.2025 08:01
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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