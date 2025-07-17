Новим послом України в США буде Ольга Стефанішина

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський зазначив, що у цьому статусі Стефанішина працюватиме над підтримкою активного діалогу з США, поки тривають процедури погодження її кандидатури на посаду посла України у Вашингтоні.

«У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах», — написав президент.

Контекст призначення

Призначення Стефанішиної відбувається на тлі посилення співпраці між Україною та США в умовах російської агресії. Нещодавно Зеленський провів переговори зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа, генералом Кітом Келлогом, обговоривши посилення протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєнь і нові санкції проти Росії. За даними Axios, Трамп 14 липня анонсував план постачання Україні наступальної зброї, зокрема ракет JASSM, а також систем Patriot, які фінансуватимуться країнами НАТО.

Ольга Стефанішина, яка раніше обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, має значний досвід у міжнародних переговорах і координації з західними партнерами. Її призначення, ймовірно, спрямоване на зміцнення стратегічного партнерства з США, особливо в контексті підтримки України у війні проти Росії.