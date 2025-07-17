Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром оборони України

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Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля міністром оборони України
Верховна Рада України на засіданні в четвер, 17 липня, призначила Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони. За кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, проголосувало 267 народних депутатів.

Шмигаль замінив на цій посаді Рустема Умєрова, який обіймав пост міністра оборони з 6 вересня 2023 року. Президент Зеленський раніше зазначав, що Міністерство оборони тепер також відповідатиме за управління стратегічними галузями промисловості, що є важливим кроком для інтеграції оборонного сектору з економічними пріоритетами країни.

Біографія Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль народився у 1975 році у Львові. У 1997 році він закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «менеджмент у виробничій сфері (машинобудування)», а в 2003 році отримав ступінь кандидата економічних наук.

З 1995 по 2009 рік Шмигаль працював на керівних посадах на підприємствах Львова. З 2009 по 2013 рік обіймав різні посади у Львівській обласній державній адміністрації, а в 2014 році став заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів Львівської області.

У 2015–2017 роках він був радником, віцепрезидентом, генеральним директором і членом наглядової ради ТзОВ ТВК «Львівхолод». З 2017 по 2019 рік працював заступником генерального директора з соціальних питань ПАТ «ДТЕК Західенерго» та директором ДТЕК Бурштинська ТЕС.

З серпня 2019 року по лютий 2020 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. У лютому 2020 року він став віцепрем’єр-міністром — міністром розвитку громад та територій України, а з 4 березня 2020 року був призначений прем’єр-міністром України. На момент відставки з посади прем’єра Шмигаль перебував на цій посаді понад п’ять років і чотири місяці, що є найдовшим терміном серед усіх голів уряду незалежної України.

Згідно з деклараціями, його доходи становили: 3,6 млн грн у 2018 році, 3,4 млн грн у 2019 році, 664 тис. грн у 2020 році, 698 тис. грн у 2021 році, 901 тис. грн у 2022 році, 975 тис. грн у 2023 році та 1,2 млн грн у 2024 році.

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  • 17.07.2025 16:30
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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