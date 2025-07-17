Новообраний міністр оборони України пояснив, як позбутися силової мобілізації

Новообраний міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що силові методи мобілізації можуть бути скасовані шляхом забезпечення належних умов для військових, підвищення довіри до командування та зміни підходів до управління в армії.

Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, де його кандидатуру, внесену президентом Володимиром Зеленським, підтримали 267 народних депутатів.

Ключ до реформ

«Завдання Міністерства оборони — зробити все, щоб наші воїни були забезпечені, а система в Збройних силах була зорієнтована на українського солдата», — наголосив Шмигаль. За його словами, якісне управління в армії, зокрема ефективна робота командирів, та довіра до керівництва Збройних сил України є основою для створення умов, за яких громадяни добровільно йтимуть на службу.

«Це і є основа того, що не буде потреби вдаватися до силових варіантів мобілізації», — підкреслив міністр. Він також зазначив, що мобілізаційна кампанія в Україні відбувається за планом, хоча окремі проблемні випадки все ще фіксуються.

Контекст призначення та реформ

Шмигаль, який до цього обіймав посаду прем’єр-міністра України з березня 2020 року, змінив на посту міністра оборони Рустема Умєрова. Його призначення, за словами Зеленського, передбачає інтеграцію оборонного сектору зі стратегічними галузями промисловості. Це рішення прийнято в умовах ескалації російських атак, зокрема після масованої дронової атаки 16 липня, яка вразила енергетичну інфраструктуру України, за даними Sky News.

Шмигаль має значний досвід у державному управлінні та економіці, зокрема в енергетичному секторі, що може сприяти реалізації реформ у ЗСУ та розвитку спільного виробництва озброєнь. Президент Зеленський раніше наголошував на важливості спільного виробництва з міжнародними партнерами, про що він говорив із представником США Кітом Келлогом, за даними Axios. США планують постачати Україні наступальні ракети JASSM і системи Patriot, які фінансуватимуться НАТО.