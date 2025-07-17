Американська зброя в обмін на українські дрони: Трамп і Зеленський обговорюють «мега угоду»

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розглядають можливість укладення "мега угоди", яка передбачає закупівлю США перевірених у боях українських дронів в обмін на придбання Києвом американської зброї.

Про це Зеленський розповів в ексклюзивному інтерв’ю New York Post .

Деталі угоди

Зеленський зазначив, що його нещодавні переговори з Трампом були зосереджені на прориві в співпраці, який дозволить обом країнам посилити свої технології безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Україна готова поділитися досвідом, набутим за три роки війни з Росією, де дрони стали ключовим елементом бойових дій. «Народ Америки потребує цих технологій, і вони мають бути у вашому арсеналі», — заявив Зеленський, наголошуючи на здатності українських дронів долати російську протиповітряну оборону та вражати цілі на відстані до 1300 км углиб Росії.

За словами Зеленського, угода є «взаємовигідною», оскільки вона не лише зміцнить обороноздатність України, а й допоможе США подолати відставання у технологіях БПЛА порівняно з Росією та Китаєм. Він також додав, що Україна готова ділитися досвідом з іншими європейськими партнерами, зокрема Данією, Норвегією та Німеччиною, з якими ведуться переговори.

Значення дронів у війні

Війна в Україні стала ареною для розвитку технологій безпілотників, де щодня фіксуються сотні атак із використанням БПЛА, що несуть вибухівку. Росія, використовуючи іранські дрони типу Shahed, виробляє їх у великій кількості, тоді як Україна активно нарощує власне виробництво для протидії. Одним із найвизначніших прикладів є операція «Павутина» у червні 2025 року, коли 117 українських дронів знищили десятки російських бомбардувальників на чотирьох військових базах. У липні український дрон пролетів 1300 км і знищив завод протиповітряних ракет у російському Іжевську. У травні морський дрон України вперше збив російський винищувач Су-30 над Чорним морем.

Зеленський підкреслив, що дрони стали ключовим інструментом, який дозволив Україні протистояти російській агресії протягом понад трьох років. «Ми готові поділитися цим досвідом з Америкою та європейськими партнерами», — додав він.

Проблеми США з технологіями БПЛА

Експерти та офіційні особи США неодноразово попереджали про відставання американських технологій БПЛА від Росії та Китаю. Трент Еменекер, менеджер проєктів з автономії в Управлінні оборонних інновацій США, у коментарі The New York Times зазначив: «Ми не забезпечуємо американських воїнів тим, що їм потрібно для виживання у сучасній війні. Якщо завтра почнеться війна, чи маємо ми необхідне? Ні».

Ці проблеми стали очевидними під час чотириденних випробувань у червні 2025 року в Алясці, організованих Міністерством оборони США. За даними The New York Times, американські солдати та приватні підрядники неодноразово зазнавали невдач у тестуванні прототипів дронів: деякі БПЛА не змогли злетіти, а один із тих, що піднявся в повітря, уразив неправильну ціль.

Зміни в політиці США

Міністр оборони США Піт Хегсет видав наказ про «скорочення бюрократичних перешкод» у виробництві американських дронів, підкресливши необхідність наздогнати глобальних конкурентів. У відеозверненні він представив дрони, виготовлені каліфорнійським стартапом Neros, який тестував і розробляв свою продукцію в Україні. Ця компанія планує поставити Києву 6000 БПЛА цього року. «Поки наші противники виробляли мільйони дешевих дронів, ми загрузли в бюрократії. Тепер цього не буде», — заявив Хегсет.