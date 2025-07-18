Посли ЄС узгодили 18-й пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу 18 липня погодили 18-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу агресію проти України.

Про це повідомив редактор «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у соціальній мережі X, зазначивши: «Зелене світло — посли ЄС ухвалили санкції. Офіційне затвердження пізніше сьогодні».

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас підтвердила ухвалення пакету, заявивши: «ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших пакетів санкцій проти Росії на сьогоднішній день. Європа не припинить підтримувати Україну, поки Росія не припинить цю війну».

Деталі санкцій

Новий пакет санкцій включає кілька ключових заходів, спрямованих на обмеження фінансових можливостей Росії для продовження війни:

Динамічна стеля цін на російську нафту : за даними Reuters, ціна встановлюється на рівні 15% нижче середньої ринкової ціни за останні 22 тижні, що становить приблизно 47 доларів за барель, із переглядом кожні шість місяців.

Заборона на експлуатацію газопроводів : санкції передбачають заборону на використання газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2», які Росія використовувала для енергетичного впливу на Європу.

Обмеження для російських банків: нові санкції націлені на фінансові установи, що допомагають Росії обходити попередні обмеження, а також на російську нафтопереробну компанію в Індії, два китайські банки та реєстр прапорів, які використовуються для «тіньової» флотилії танкерів.

Опір Словаччини та його подолання

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що його країна не підтримає 18-й пакет санкцій, поки не отримає гарантій, що не зазнає фінансових втрат через припинення постачання російського газу до ЄС із 1 січня 2028 року. За даними джерел Reuters, Словаччина отримала запевнення від Європейської Комісії, що дозволило їй погодитися на санкції, забезпечивши необхідну одностайність серед країн-членів ЄС.