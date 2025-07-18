Трамп активно просуватиме свої підходи до припинення війни в Україні, — Держдеп США

Президент США Дональд Трамп має намір активно реалізовувати своє бачення щодо припинення війни в Україні.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час пресбрифінгу у Вашингтоні.

«Я думаю, що президент – це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту було реалізоване», — зазначила Брюс.

Вона підкреслила, що Трамп наразі «достатньо прозоро» висловлює свою оцінку ситуації, демонструючи терплячість. Водночас він залишається відданим домовленостям із НАТО щодо забезпечення України всім необхідним для оборони.

Контекст заяв

Заява Брюс прозвучала на тлі посилення підтримки України з боку США та їхніх союзників. За даними Axios, 14 липня Трамп анонсував план постачання Україні наступальних ракет JASSM і систем Patriot, які фінансуватимуться країнами НАТО. Крім того, за інформацією New York Post, Трамп і президент України Володимир Зеленський обговорюють «мега угоду» щодо закупівлі США українських дронів в обмін на американську зброю, що може зміцнити обороноздатність обох країн.

Росія, попри погрози Трампа запровадити «жорсткі тарифи» у разі відмови від мирних переговорів протягом 50 днів, продовжує ескалацію. За даними Sky News, 16 липня Росія здійснила атаку 400 дронами по енергетичній інфраструктурі України, що аналітик Майкл Кларк назвав демонстрацією непохитності Москви.