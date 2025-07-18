Екс-міністр оборони Рустем Умєров очолив РНБО

Екс-міністр оборони України Рустем Умєров призначений Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Відповідний указ з’явився на сайті Президента України, що підтверджує значні кадрові перестановки у вищих ешелонах влади. Це рішення викликало широкий резонанс, адже раніше Умєрову пророкували іншу важливу посаду.

Несподіваний поворот у кар’єрі

Призначення Умєрова на чолі РНБО стало певною несподіванкою для багатьох. Адже ще нещодавно українські ЗМІ активно обговорювали його можливе призначення на посаду нового посла України у Сполучених Штатах. Ці чутки, схоже, не справдилися. Замість нього, Президент Зеленський запропонував кандидатуру виконуючої обов’язки міністра юстиції Ольги Стефанішиної на ключову дипломатичну місію у Вашингтоні.

Глобальні перестановки в уряді

Призначення Умєрова не є єдиною значною зміною. В рамках цих масштабних кадрових ротацій уряд України отримав нового очільника. Денис Шмигаль, який раніше обіймав посаду Прем’єр-міністра, тепер очолив Міністерство оборони. Це рішення також стало предметом активних обговорень, зважаючи на складний період для України та необхідність ефективного управління оборонним відомством.

Своєю чергою, крісло очільника Кабінету Міністрів України посіла Юлія Свириденко. Раніше вона обіймала посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України, і тепер перед нею стоять важливі завдання з управління економікою країни в умовах війни та післявоєнної відбудови.

Новий вектор для РНБО?

Призначення Рустема Умєрова Секретарем РНБО може свідчити про бажання Офісу Президента посилити роль цього ключового органу у координації національної безпеки та оборони. Зважаючи на його попередній досвід на посаді Міністра оборони, можна очікувати, що РНБО під його керівництвом стане ще більш динамічним та ефективним центром прийняття рішень у сфері безпеки.