Креатин – ключова добавка для спортсмена

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Креатин – ключова добавка для спортсмена
Постачання організму всім необхідним є важливим елементом підтримки нормальної форми та здоров'я загалом.

Постачання організму всім необхідним є важливим елементом підтримки нормальної форми та здоров’я загалом. Необхідно підтримувати витривалість, тренувати витримку, а також відновлюватись після фізичних вправ. Однією з найкорисніших і необхідних добавок у такому разі є креатин.

Це амінокислота, яка складається з метіоніну, гліцину та аргініну. Вона є учасником енергетичного обміну, поновлюючи молекули АТФ. Також відбувається нейтралізація кислот, що утворюються під час фізичних вправ. Оцінити різні варіації креатину можна на сайті https://belok.ua/kreatin/, де є пропозиції від різних виробників та у потрібній кількості. Креатин стане основою енергетичної сили за інтенсивних фізичних навантажень.

Функції та завдання креатину

Застосування відповідної амінокислоти дозволить досягти наступних результатів та дій:

  1. Прискорення метаболізму. Добавка у вигляді креатину братиме активну участь у всіх процесах. Правильне вживання знижує ймовірність жирових відкладень, нормалізується маса тіла. Іноді спортсмени спостерігають, навпаки, підвищення маси тіла і це пов’язано з тим, що креатин збільшує кількість води в м’язах;
  2. Забезпечення організму енергією. Вона потрібна при інтенсивних фізичних навантаженнях. Після першого тижня буде помітним ефект прийому;
  3. Збільшення витривалості. Це актуально для всіх спортсменів, особливо у випадках, якщо вони віддають перевагу кардіо навантаженню.

Згідно з деякими дослідженнями креатин може знижувати рівень холестерину, нормалізувати роботу нервової системи і навіть допомогти позбавитися артриту.

Особливості прийому креатину

Пропонується на вибір кілька варіацій прийому цієї добавки:

  1. Фаза завантаження. У перший тиждень прийому збільшена кількість креатину. Приймається до 5 разів на день від 2 до 5 грам. Такий варіант є актуальним завдяки своїй ефективності;
  2. Стандартний варіант. Добовий прийом становить від 2 до 5 г. Перші показники дії креатину буде видно через місяць.

При виборі стадії завантаження перший прийом має бути вранці, потім перед фізичним тренуванням, після тренування та за кілька годин до сну.

Де вибрати та купити креатин?

Одним з найкращих виробників прийнято вважати Amix, Sporter, Go On, Bad Ass і Trec Nutrition. В інтернет-магазині Belok є можливість обрати велику кількість додаткових добавок, за допомогою яких тренування забезпечать високу ефективність та надійність. Консультанти магазину готові дати рекомендації, якщо виникнуть труднощі під час вибору.

Источник: Власти.нет

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  • 18.07.2025 11:09

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