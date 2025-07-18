Румунія та Україна будуть спільно виробляти дрони для Європи: деталі майбутньої співпраці

Міністерство оборони Румунії активно обговорює з Україною плани щодо спільного виробництва безпілотних літальних апаратів.

Ці дрони, створені на основі українського бойового досвіду, в подальшому будуть постачатися не лише румунській армії, а й іншим європейським країнам. Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Стратегічне партнерство у сфері оборони

За інформацією джерела, концепція полягає в тому, що Румунія фінансуватиме виробництво деталей для безпілотників, які розроблені українськими фахівцями з урахуванням досвіду останніх років повномасштабної війни. Наступним кроком стане інвестування у будівництво заводу на території Румунії, ймовірно, в Брашові, де румунські та українські інженери та робітники спільно налагоджуватимуть виробництво.

Переважна більшість виробленої техніки буде спрямована на посилення обороноздатності румунської армії, тоді як решта продукції експортуватиметься до інших європейських держав. Цей проект є частиною ширшої ініціативи, адже Україна вже має аналогічні угоди з Данією та Норвегією, що підкреслює зростаючу роль українських розробок у сфері безпілотних технологій.

Переговори на вищому рівні та фінансові виклики

Найближчим часом запланована зустріч Міністра національної оборони Румунії зі своїм українським колегою та іншими високопосадовцями в Києві для обговорення всіх деталей майбутньої угоди.

Однак, як наголошує Digi24, головним каменем спотикання у реалізації цього амбітного проекту є недостатнє фінансування з боку Румунії. Через це початок виробництва, ймовірно, буде відкладено до 2026 року, коли очікується прийняття нового військового бюджету. Незважаючи на фінансові перешкоди, сторони демонструють серйозні наміри щодо розвитку спільного виробництва, що може значно посилити оборонний потенціал регіону.