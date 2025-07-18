Зеленський поставив амбітні завдання перед новим Секретарем РНБО: зброя, технології та переговори

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із щойно призначеним Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустемом Умєровим, окресливши перед ним ключові напрямки роботи.

Обговорення торкнулося функціонування РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, а також конкретних персональних завдань в оборонній та переговорній сферах.

Пріоритет №1: Зброя та спільні виробництва

Як повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі, головним завданням для Умєрова є продовження активної роботи з міжнародними партнерами щодо постачання зброї. Президент наголосив на необхідності повної реалізації кожної чинної угоди, а також на укладенні нових «спеціальних домовленостей» про спільне виробництво та будівництво оборонних заводів на території країн-партнерів. Цей крок свідчить про стратегічний перехід від лише отримання допомоги до поглиблення військово-технічної співпраці.

Аналіз рішень РНБО та посилення технологічної Ставки

Ще одним важливим напрямком роботи для нового Секретаря РНБО стане аналіз стану виконання вже прийнятих рішень РНБО та Ставки. Зеленський доручив Умєрову забезпечити реалізацію тих рішень, що «затримувались», а також значно зміцнити формат «технологічної Ставки». Президент підкреслив необхідність «чіткої координації та повного виконання рішень у секторі оборони та безпеки України», що вказує на прагнення до більшої ефективності та контролю за втіленням стратегічних планів.

Активізація переговорного процесу

Окрім оборонних питань, Володимир Зеленський очікує від Рустема Умєрова активізації переговорного треку. «Зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі. Потрібно більше динаміки в цьому процесі», — зазначив Президент. Це може свідчити про бажання Києва прискорити дипломатичні зусилля та пошук шляхів вирішення конфлікту.

Призначення Рустема Умєрова та окреслені завдання підкреслюють пріоритети українського керівництва в умовах війни: зміцнення обороноздатності через партнерства та власні виробництва, підвищення ефективності управління у секторі безпеки та активізація міжнародних переговорів.