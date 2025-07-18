Трамп в розмові із Зеленським закликав Україну перейти до наступу, — The Washington Post

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 4 липня заявив, що Україна не зможе змінити хід війни, залишаючись у обороні, і їй необхідно перейти до наступальних дій.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українського чиновника, який говорив на умовах анонімності через чутливість внутрішніх дискусій.

Заклик до наступу

За словами українського чиновника, під час розмови Трамп запитав Зеленського, чи може Україна завдавати ударів по Москві чи Санкт-Петербургу. Зеленський відповів: «Якщо у нас будуть потрібні зброї, ми зможемо». The Washington Post зазначає, що ця заява відображає переконання Трампа, що Україні потрібен наступальний потенціал для зміни динаміки війни. Однак, коментуючи цю розмову пізніше, Трамп уточнив: «Ні, він не повинен атакувати Москву», додавши, що не надаватиме Україні далекобійніші озброєння для ударів по російській столиці. Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що Трамп лише збирав інформацію, а не закликав до таких дій.

Ця розмова стала частиною ширшої зміни у відносинах між Трампом і Зеленським, які раніше переживали напружені моменти, зокрема після гучної сварки в Овальному кабінеті в лютому 2025 року. Позитивний тон дзвінка 4 липня, який глава адміністрації Зеленського Андрій Єрмак назвав «найкращою розмовою» з Трампом, здивував українську сторону. «Настрій був піднесений, але святкувати ще рано. Ми чекаємо на дії», — зазначив український чиновник.

Контекст і підтримка України

Розмова відбулася на тлі зростаючої роздратування Трампа діями президента Росії Володимира Путіна, особливо після телефонного дзвінка 3 липня, за яким послідувала наймасштабніша дронова атака Росії на Україну. За даними Sky News, 16 липня Росія запустила 400 дронів по енергетичній інфраструктурі України, що аналітик Майкл Кларк назвав демонстрацією непохитності Москви. Трамп публічно звинуватив Путіна у брехні, заявивши: «Я розмовляю з ним часто, але після кожної розмови ракети летять на Київ чи інше місто».

Результатом цих подій стало рішення Трампа надати Україні зброю на суму близько 10 мільярдів доларів, яку придбають європейські країни. За даними Axios, цей план включає постачання наступальних ракет JASSM для літаків F-16 і систем Patriot, які фінансуватимуться НАТО. Зеленський, виступаючи на Newsmax, зазначив, що Трамп починає бачити справжню природу Путіна: «Він бачить, що Путін бреше йому, і це важливо, щоб він побачив це на власні очі».