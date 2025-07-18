Китай розглядає тристоронній саміт із Трампом і Путіним у Пекіні, — The Times

Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує запросити президента США Дональда Трампа на військовий парад у Пекіні 3 вересня, присвячений 80-й річниці закінчення Другої світової війни, де також буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє The Times із посиланням на китайські джерела, передає УНН. Аналітики та деякі представники китайського суспільства закликають Сі скористатися цією подією для проведення тристороннього саміту з Трампом і Путіним.

Деталі ініціативи

За інформацією The Times, Сі Цзіньпін бачить у параді можливість підкреслити солідарність із історичними союзниками, зокрема Росією, яка, будучи частиною СРСР, зазнала значних втрат у Другій світовій війні. Цзінь Цаньжун, відомий китайський коментатор-націоналіст, заявив: «Якщо президент Трамп відвідає Китай і візьме участь у параді 3 вересня, це стане потужним позитивним сигналом для світу. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності».

Раніше Трамп і Сі Цзіньпін обмінювалися запрошеннями до взаємних візитів, але конкретних дат не визначали. Саміт у рамках меморіальних заходів міг би стати зручним приводом для зустрічі. Тайванський аналітик Вень-Ті Сун зазначив, що захід також допоможе відволікти увагу китайського суспільства від внутрішніх проблем, зокрема економічного спаду.

Геополітичний контекст

Пропозиція саміту збігається з напруженою геополітичною ситуацією. За даними The Washington Post, Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленським 4 липня закликав Україну перейти до наступальних дій, щоб змінити хід війни, хоча згодом уточнив, що не підтримує удари по Москві. Крім того, Трамп встановив 50-денний дедлайн для Росії щодо укладення мирної угоди, погрожуючи 100% тарифами на російський імпорт і вторинними санкціями проти покупців російської енергії.

Китай, зі свого боку, позиціонує себе як посередника у російсько-українському конфлікті, наголошуючи, що переговори є єдиним шляхом до миру. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, коментуючи погрози Трампа вторинними санкціями, підкреслив важливість діалогу для припинення війни. Водночас, за даними Ukrainska Pravda, Сі Цзіньпін під час візиту до Москви 8 травня висловив підтримку позиції Путіна щодо війни в Україні, назвавши його союзником у створенні нового світового порядку.

Потенційні виклики

Для Трампа участь у саміті в Пекіні відповідала б його персоналізованому стилю дипломатії, але, як зазначає The Times, його радники можуть вважати таку зустріч політичною пасткою, яка принесе перевагу Сі Цзіньпіну. «Саміт у Пекіні дозволив би Сі та Путіну контролювати порядок денний і політичні меседжі, що заспокоїло б їх після того, як Трамп принижував інших лідерів у Вашингтоні», — пише видання.

Китай також стикається з внутрішніми викликами. Аналітики припускають, що Сі використовує парад і потенційний саміт для відволікання уваги від економічних проблем, таких як уповільнення зростання економіки. Крім того, за даними BBC, Китай уникає засудження Росії за війну в Україні, що ускладнює його відносини із Заходом.