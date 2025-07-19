Павлоград пережив пекельну ніч через масовану російську атаку 19 липня

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Павлоград пережив пекельну ніч через масовану російську атаку 19 липня
У ніч і ранок 19 липня Павлоград Дніпропетровської області зазнав наймасовішої атаки з боку Росії, яка використала ракети та безпілотники.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

«Пекельна ніч і ранок для Павлограда. Наймасовіша атака на місто. Вибух за вибухом. Російські терористи цілили ракетами та безпілотниками», — написав Лисак.

Наслідки атак

За словами Лисака, внаслідок російських ударів у Павлограді спалахнули пожежі, пошкоджено пожежну частину, промислові підприємства та п’ятиповерхову будівлю. Напередодні ввечері, 18 липня, ворог також спрямував ракети на Дніпро та Дніпровський район, що спричинило додаткові пожежі. На Синельниківщині понівечено два приватні будинки.

У Нікопольському районі російські війська атакували FPV-дронами та артилерією, вдаривши по Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах, де було пошкоджено мікроавтобус.

Лисак повідомив, що внаслідок атаки на Марганецьку громаду 18 липня постраждав 57-річний чоловік. Він також попередив, що повітряна тривога в регіоні триває через продовження російських атак.

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  • 19.07.2025 08:03
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