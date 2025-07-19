БРІКС втрачає вплив після погроз Трампа запровадити мита

Президент США Дональд Трамп заявив, що об’єднання БРІКС швидко втрачає свій вплив після його попередження про запровадження 10% мита на країни-учасниці, які намагаються послабити домінування долара.

Про це повідомляє CBS News.

«Є така невелика група під назвою БРІКС. Вона швидко згасає. БРІКС хотіла спробувати витіснити долар, його домінування та стандарт. І я сказав, що щодо всіх країн, що входять до консорціуму БРІКС, ми введемо мито в 10%», — заявив Трамп.

За словами президента США, наступного дня після його заяви країни БРІКС провели зустріч, на яку «майже ніхто не з’явився». Він не уточнив, про яку саме зустріч йдеться.

Погрози тарифами

Раніше Трамп неодноразово погрожував запровадити додаткові мита проти країн, які підтримують політику БРІКС, спрямовану на зменшення залежності від долара. За даними Reuters, Вашингтон планує застосовувати тарифи до країн-учасниць об’єднання, якщо вони вчинятимуть «антиамериканські» політичні дії. Країни БРІКС, зокрема Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, раніше критикували односторонні тарифні заходи США, називаючи їх такими, що «спотворюють торгівлю».

Що таке БРІКС?

БРІКС — міжнародна організація, до якої входять найбільші за площею країни, що розвиваються: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Створена для сприяння інвестиційним можливостям, організація з часом перетворилася на геополітичний блок. Перший саміт БРІКС відбувся в 2009 році в Єкатеринбурзі, а Південна Африка приєдналася до об’єднання в 2010 році. Група виступає за реформування глобальної фінансової системи та зменшення залежності від долара, що викликало занепокоєння США.