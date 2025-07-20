Канцлер Німеччини Мерц відіграв ключову роль у продовженні військової допомоги США Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зіграв вирішальну роль у рішенні президента США Дональда Трампа продовжити військову допомогу Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль в інтерв’ю газеті Bild.

«Це в значній мірі стало результатом ініціативи канцлера. Фрідріх Мерц зіграв важливу роль у цьому процесі, адже з самого початку чітко заявляв про свою підтримку України», — зазначив Вадефуль.

За його словами, Мерц особисто обговорював підтримку України з Трампом під час переговорів у Білому домі та на саміті G7, а також телефонував американському лідерові, наголошуючи, що «зараз Сполучені Штати дуже потрібні». Вадефуль підкреслив: «Ми можемо лише радіти тому, що канцлер встановив настільки конструктивні контакти з президентом США і що до голосу Німеччини у Вашингтоні знову почали дослухатися».

Контекст і значення

Заяви Вадефуля пролунали на тлі побоювань, що адміністрація Трампа може скоротити підтримку України. Проте, за даними Axios, Трамп 14 липня анонсував план постачання Україні ракет JASSM і систем Patriot, які фінансуватимуться НАТО. Німеччина, за інформацією Financial Times, зобов’язалася профінансувати дві системи Patriot, а Норвегія — ще одну. Крім того, 18 липня ЄС узгодив 18-й пакет санкцій проти Росії, включаючи зниження цінової стелі на нафту до 47 доларів за барель, за даними Reuters.

Коментарі Вадефуля підкреслюють активну дипломатичну роль Берліна у зміцненні трансатлантичної єдності щодо підтримки України, особливо після підписання оборонного договору з Великою Британією 17 липня, за даними Bloomberg.