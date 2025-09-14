Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини

Читати цю новину російською мовою
Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сумніви щодо ефективності гарантій безпеки для України, які обговорюються європейськими лідерами, у разі нового російського вторгнення.

Про це він заявив на 21-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві, повідомляє Європейська правда.

Сумніви щодо гарантій безпеки

Сікорський пояснив, що концепція гарантій безпеки має на меті стримувати Росію від нових нападів шляхом розміщення військ країн-гарантів в Україні. Однак, за його словами, «охочих воювати з Росією» наразі немає. «Якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих», – наголосив він.

Міністр закликав зосередитися на наданні Україні військової допомоги замість «нереалістичних» обіцянок. Він також нагадав, що Україна вже має «гарантії» у вигляді запевнень Будапештського меморандуму, які, однак, не зупинили Росію.

Контекст і геополітичний фон

Заява Сікорського пролунала на тлі загострення війни: 7 вересня Росія завдала масованого удару по Києву, пошкодивши Кабмін, а 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, що спонукало Варшаву активувати статтю 4 НАТО. Раніше Сікорський назвав атаку на Польщу «навмисною провокацією» і обговорив із українським колегою Андрієм Сибігою можливість перехоплення російських цілей над Україною.

Спецпредставник США Кіт Келлог, виступаючи на YES, заявив, що війна закінчилася б «вже завтра», якби Китай припинив підтримувати Росію, зокрема постачанням технологій для дронів. Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Захід прискорити постачання систем ППО Patriot і посилити санкції проти Росії.

  • 0
  • 14.09.2025 09:41
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:41
Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини
Світ
09:12
Келлог сказав, хто може завершити війну за один день
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
08:35
На пляжі в Болгарії знайшли військовий безпілотник
Світ
08:31
Китай назвав атаку російських дронів на Польщу результатом «кризи в Україні» та закликав до переговорів
Україна
15:18
Чернігівський бізнесмен з кримінальним минулим Денис Пащенко може бути причетний до транзиту наркотичних речовин у Європу
Світ
10:31
Дешеві російські дрони кинули виклик НАТО: альянс виявився менш ефективним, ніж Україну
Світ
10:22
Трамп назвав атаку російських дронів на Польщу «можливою помилкою»: Сікорський різко спростував
Світ
10:08
Швидко та акуратно: як оновити інтер’єр за допомогою косметичного ремонту кімнати
Україна
16:44
Антикорупціонери України вимагають зупинити оборудки Шкуракова в Укргідроенерго
Світ
10:24
Чому SEO варто розпочинати ще до запуску сайту
Світ
09:45
Республіканці в Сенаті США тиснуть на Трампа щодо санкцій проти Росії після атак на Україну та Польщу
Світ
09:03
Чи можуть сили НАТО збивати дрони і ракети над Україною: пояснення Сікорського
Світ
08:55
Мовчання Трампа після атаки дронів на Польщу підриває позиції США – El País
Україна
17:41
Продаж та купівля готових фірм: можливості та підводні камені
Світ
08:54
Російські дрони порушили повітряний простір Польщі: Туск повідомив про збиття БпЛА
Світ
18:22
AirPods нового покоління: чи варто переходити на AirPods 4
Україна
16:47
Фінансовий аферист білорус Артем Ляшанов подякував Катерині Рожковій за можливість працювати в Україні
Україна
13:23
Українців обурило зв’язки співвласниці G.Bar Сабіни Мусіної з росіянами, яких вона влаштовує на роботу та з якими веде бізнес
Світ
09:50
Трамп припустився фатальної помилки: чому президенту США не вдалося домовитися з Путіним
Світ
09:46
Ударом «Іскандером» по Кабміну Путін розпочав нову фазу війни – The Times
Україна
18:01
Правоохоронні органи зацікавилися співвласницею G.Bar Сабіною Мусіною, а також корупційними коштами, за які відкривалися салони краси, та бізнесом у РФ
Світ
08:22
Орбан заявив, що Україну можуть поділити на три частини після війни
Світ
08:19
Сі Цзіньпін і Путін візьмуть участь у новому саміті, Моді пропустить

Головне

Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
10:31
Дешеві російські дрони кинули виклик НАТО: альянс виявився менш ефективним, ніж Україну
Світ
16:57
Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо посилення санкцій проти Росії
Україна
13:09
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалют в Україні
Світ
09:41
Путін не має підстав для припинення війни, потрібен тиск, – Мерц
Світ
16:07
Зеленський і Путін «ще не готові» до зустрічі, – Ердоган
Світ
13:38
Пентагон таємно від Трампа блокує ракетні удари України по Росії
Україна
11:14
Вбивцю Парубія затримано: що відомо про злочин і російський слід
Світ
11:07
Путін у Китаї: навіщо так надолго і що очікувати
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини
Світ
14.09.2025 09:41
ТОР
Келлог сказав, хто може завершити війну за один день
Світ
14.09.2025 09:12
ТОР
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Світ
14.09.2025 08:53

Популярне

ТОР
Китай назвав атаку російських дронів на Польщу результатом «кризи в Україні» та закликав до переговорів
13.09.2025 08:31
ТОР
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
13.09.2025 08:45
ТОР
Чернігівський бізнесмен з кримінальним минулим Денис Пащенко може бути причетний до транзиту наркотичних речовин у Європу
12.09.2025 15:18

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг