Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив сумніви щодо ефективності гарантій безпеки для України, які обговорюються європейськими лідерами, у разі нового російського вторгнення.

Про це він заявив на 21-й щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві, повідомляє Європейська правда.

Сумніви щодо гарантій безпеки

Сікорський пояснив, що концепція гарантій безпеки має на меті стримувати Росію від нових нападів шляхом розміщення військ країн-гарантів в Україні. Однак, за його словами, «охочих воювати з Росією» наразі немає. «Якщо ми надаємо безпекові гарантії Україні – ми говоримо, що можемо почати війну проти Росії. І я не вважаю, що це переконливо, що до цього є довіра. Хто хоче воювати з Росією – може почати це просто зараз. Але я щось не бачу охочих», – наголосив він.

Міністр закликав зосередитися на наданні Україні військової допомоги замість «нереалістичних» обіцянок. Він також нагадав, що Україна вже має «гарантії» у вигляді запевнень Будапештського меморандуму, які, однак, не зупинили Росію.

Контекст і геополітичний фон

Заява Сікорського пролунала на тлі загострення війни: 7 вересня Росія завдала масованого удару по Києву, пошкодивши Кабмін, а 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, що спонукало Варшаву активувати статтю 4 НАТО. Раніше Сікорський назвав атаку на Польщу «навмисною провокацією» і обговорив із українським колегою Андрієм Сибігою можливість перехоплення російських цілей над Україною.

Спецпредставник США Кіт Келлог, виступаючи на YES, заявив, що війна закінчилася б «вже завтра», якби Китай припинив підтримувати Росію, зокрема постачанням технологій для дронів. Водночас президент України Володимир Зеленський закликав Захід прискорити постачання систем ППО Patriot і посилити санкції проти Росії.