Трамп засумнівався в прямих переговорах Зеленського з Путіним через «непостижиму ненависть»

Президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним через їхню "глибоку особисту ненависть".

Про це він заявив під час спілкування з журналістами перед посадкою на борт президентського літака Air Force One.

Складність завершення війни

Трамп вкотре похвалився, що зупинив сім війн, але визнав, що завершити війну Росії проти України виявилося значно складніше, ніж він очікував. «Я думав, що ця буде для мене легкою. Але це виявилося важко», – сказав американський лідер. Він назвав ключовим перешкодою на шляху до миру глибоку особисту неприязнь між лідерами двох країн.

«Ненависть між Зеленським і Путіним – непостижима», – заявив Трамп. Ця оцінка змусила його засумніватися в ефективності прямих переговорів між Києвом і Москвою. На запитання, чи вірить він у можливість таких переговорів, Трамп відповів: «Не знаю. Думаю, мені доведеться говорити самому».

Щодо термінів такої розмови президент відповів уклончиво, зазначивши, що це може статися «відносно скоро». На уточнення, чи може наступним кроком стати тристоронній саміт, Трамп зауважив, що формат не має значення. «Будуть переговори – назвете ви це самітом чи просто зустріччю, не має значення. Але, ймовірно, мені доведеться взяти участь. Вони ненавидять одне одного так сильно, що майже не можуть говорити», – підсумував він.

Геополітичний контекст

Заява Трампа пролунала на тлі ескалації війни: 7 вересня Росія завдала масованого удару по Києву, пошкодивши Кабмін, а 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі, що спонукало Варшаву активувати статтю 4 НАТО. Президент України Володимир Зеленський закликав до прискорення постачання систем ППО Patriot і посилення санкцій проти Росії. У США сенатори-республіканці тиснуть на Трампа щодо жорсткіших санкцій, тоді як спецпредставник Кіт Келлог на YES у Києві заявив, що війна завершилася б, якби Китай припинив підтримувати Росію.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також сумнівається в ефективності гарантій безпеки для України, закликаючи зосередитися на військовій допомозі. Китай на Раді Безпеки ООН назвав інцидент у Польщі наслідком «кризи в Україні», уникаючи прямої критики Росії.

  • 15.09.2025 08:42
Никита Скуратов

