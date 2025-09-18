Герасимов бреше Путіну щодо успіхів на фронті в Україні

Герасимов бреше Путіну щодо успіхів на фронті в Україні
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив про просування російських військ "на всіх напрямках", зокрема в Покровську та Куп’янську, однак ці твердження суперечать українським звітам, що може свідчити про спотворення реальної ситуації на фронті.

Про це повідомляє Reuters.

Заяви Герасимова та їх суперечність

Під час візиту на позиції російських військ 17 вересня Герасимов повідомив Міноборони РФ, що війська просуваються в Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а найзапекліші бої ведуться в районі Покровська. Він стверджував, що перекидання Україною елітних підрозділів полегшує наступ росіян в інших секторах.

Проте президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що останні три російські наступи провалилися, а Росія планує ще два, але без значних успіхів. Український блог DeepState повідомив про успіхи ЗСУ біля Покровська та полон російських солдатів у Куп’янську, що суперечить твердженням Герасимова.

Чи приховує Герасимов правду?

Розбіжності між заявами Герасимова та українськими джерелами можуть вказувати на спробу завищити успіхи російських військ, можливо, для внутрішньої аудиторії або щоб уникнути критики з боку президента РФ Володимира Путіна. Аналітики зазначають, що подібна практика була поширена в російському командуванні раніше, коли невдачі на фронті приховувалися від вищого керівництва.

