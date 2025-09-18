ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня

Європейський Союз готується представити державам-членам новий пакет санкцій проти Росії вже в п’ятницю, після телефонної розмови президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомили джерела, знайомі з обговореннями, пише Bloomberg.

Деталі пакету санкцій

Це буде 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він спрямований на криптовалюту, банки та енергетичний сектор. За даними джерел, заходи включатимуть обмеження для великих російських нафтових компаній, мереж і послуг, які дозволяють Москві транспортувати сиру нафту, зокрема через треті країни, та отримувати від цього прибуток. ЄС також розглядає обмеження для кількох компаній в Індії та Китаї, причетних до торгівлі російською нафтою.

Тиск США та позиція Трампа

США тиснуть на союзників у «Групі семи» запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів з Києвом. Під час розмови з фон дер Ляєн Трамп повторив перевагу тарифів над санкціями. G7 працює над пакетом пропозицій, який планують узгодити протягом двох тижнів.

Трамп неодноразово закликав ЄС припинити закупівлі російської нафти. Більшість країн блоку вже зупинили імпорт трубопровідної нафти та морських поставок, але Угорщина та Словаччина вагалися, а деякі держави продовжують купувати російський скраплений природний газ. Більшість ЄС зобов’язалися поступово відмовитися від усіх російських енергоносіїв до кінця 2027 року, і фон дер Ляєн прагне прискорити цей дедлайн.

Використання заморожених активів

США та ЄС досягли прогресу в обговоренні використання $300 млрд заморожених активів Центрального банку РФ для підтримки України. Пропозиції щодо цього очікуються незабаром. Bloomberg повідомило, що Німеччина підтримує подальше використання цих коштів. G7 раніше заявила, що активи залишаться заблокованими до укладення мирної угоди та компенсації Росією шкоди, завданої Україні.