«Зона загибелі» біля Покровська: чи впаде ключовий хаб ЗСУ – Sky News

Оборона Покровська, стратегічного логістичного центру ЗСУ, опинилася під загрозою: російські сили створили "зону загибелі" навколо міста, блокуючи постачання дронами та просуваючись повільним оточенням.

Експерти прогнозують кінець стійкості, яка тривала понад рік, пише Sky News.

Ситуація на фронті

Покровськ, населений до війни 60 тисячами людей, є «воротами до Донецька» – ключовим вузлом доріг і залізниць. За оцінкою доктора Маріни Мирон з King’s College London, росіяни контролюють усі шляхи постачань, використовуючи дрони для створення «зони загибелі», де перекидання ресурсів для ЗСУ стає майже неможливим. «Росіяни намагаються стиснути українців, не штурмуючи місто напряму, щоб уникнути великих втрат», – зазначила Мирон.

Ця тактика відрізняється від бахмутських штурмів: замість хвиль атак – повільне оточення, що виснажує оборонців. Захоплення Покровська загрожує Краматорську та Слов’янську, серйозно підірвавши логістику ЗСУ на Донбасі.

Просування біля Куп’янська

На північному сході росіяни просуваються біля Куп’янська, використовуючи газопровід для таємного переміщення груп через Оскіл. За даними ISW, це створює тиск на ресурси ЗСУ, які перекидають елітні підрозділи з інших секторів. Куп’янськ, логістичний хаб з перетином кількох залізниць, був звільнений ЗСУ в 2022 році, але нині зазнає атак. Мирон припускає, що РФ може використовувати ці території як «валюту» в майбутніх переговорах.

ЗСУ повідомили про контрдиверсійні операції: «Вихід з труби під контролем, тривають пошуки та удари», – йдеться в Telegram Генштабу.

Оцінки сторін

Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю Sky News заявив, що останні три російські наступи провалилися, і очікує ще двох, але без успіху: «Це важливий сигнал». DeepState підтверджує успіхи ЗСУ біля Покровська та полон росіян у Куп’янську. Однак Мирон попереджає: «Оборона Покровська може добігати кінця – росіяни стискають кільце».

Геополітичний контекст

Ці загрози збіглися з закликом Зеленського до Трампа щодо «чіткої позиції» в санкціях проти Росії та гарантіях безпеки для України. Росія ескалує після атак на Київ (7 вересня) та Польщу (10 вересня дрони), що активувало статтю 4 НАТО. У США республіканці тиснуть на Трампа щодо санкцій, а ЄС готує 19-й пакет.

Що далі?

Падіння Покровська може змінити динаміку на Донбасі, ускладнивши постачання ЗСУ. Україна потребує термінової допомоги: систем ППО Patriot та дронів. Консультації НАТО та саміт у Парижі можуть посилити підтримку, але повільне оточення РФ виснажує оборону. Мирон радить: «ЗСУ мають адаптуватися до нової тактики росіян».