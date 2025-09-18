Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем для протидії російській загрозі

Україна та Польща підписали Меморандум про створення Спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем у відповідь на російський терор.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем у Києві.

Мета та завдання робочої групи

Спільна група зосередиться на:

Обміні досвідом : передача оперативних знань у сфері БпЛА.

Інноваціях : розробка та тестування методів застосування й протидії дронам, інтеграція нових технологій.

Взаємосумісності : забезпечення відповідності стандартам НАТО між ЗСУ та Збройними силами Польщі.

Навчанні: програми спільної підготовки для посилення оборонних спроможностей.

Додаткові угоди

Окрім Меморандуму, сторони підписали Спільну декларацію про поглиблення безпекового й оборонного співробітництва, зокрема за програмами SAFE (посилення повітряної оборони) та PURL (логістична підтримка). Також Шмигаль і Косіняк-Камиш направили лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО, закликавши долучити експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і брати участь у його проєктах.