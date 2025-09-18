Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем для протидії російській загрозі

Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем для протидії російській загрозіЧитати цю новину російською мовою
Україна та Польща підписали Меморандум про створення Спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем у відповідь на російський терор.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем у Києві.
Мета та завдання робочої групи
Спільна група зосередиться на:
-
Обміні досвідом: передача оперативних знань у сфері БпЛА.
-
Інноваціях: розробка та тестування методів застосування й протидії дронам, інтеграція нових технологій.
-
Взаємосумісності: забезпечення відповідності стандартам НАТО між ЗСУ та Збройними силами Польщі.
-
Навчанні: програми спільної підготовки для посилення оборонних спроможностей.
Додаткові угоди
Окрім Меморандуму, сторони підписали Спільну декларацію про поглиблення безпекового й оборонного співробітництва, зокрема за програмами SAFE (посилення повітряної оборони) та PURL (логістична підтримка). Також Шмигаль і Косіняк-Камиш направили лист-звернення до міністрів оборони країн НАТО, закликавши долучити експертів до Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) і брати участь у його проєктах.
- 0
- 18.09.2025 15:58
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: