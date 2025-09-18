Макрони нададуть суду докази, що Бріжит – не чоловік

Президент Франції Емманюель Макрон і перша леді Бріжит Макрон подали позов до американського суду проти блогерки Кендіс Оуенс, яка стверджує, що Бріжит є чоловіком.

Подружжя представить фотографічні та наукові докази, щоб спростувати звинувачення, повідомив їхній адвокат Том Клер у подкасті BBC.

Деталі позову

Клер назвав заяви Оуенс «неймовірно прикрими», зазначивши, що вони відволікають президента від державних справ. «Нападки на сім’ю виснажують, і Макрон не захищений від цього, попри свою посаду», – сказав адвокат. У суді будуть представлені експертні свідчення наукового характеру та фотографії Бріжит, зокрема з вагітності та виховання дітей, щоб «повністю спростувати» звинувачення.

Бріжит Макрон, за словами Клера, «готова взяти на себе тягар» судового процесу, щоб відновити справедливість. «Це прикро, але вона рішуче налаштована припинити наклеп», – додав він.

Контекст скандалу

Кендіс Оуенс, екскоментаторка Daily Wire з мільйонами підписників, у березні 2024 року заявила, що «ставить на карту свою репутацію», стверджуючи, що Бріжит Макрон – чоловік. У липні 2024 року Макрони подали позов у США, звинувативши Оуенс у ігноруванні фактів на користь конспірологічних теорій.