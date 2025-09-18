Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські солдати гинуть у війні проти України швидше, ніж українські, і висловив розчарування діями президента РФ Володимира Путіна.

Про це він сказав на брифінгу з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє Sky News.

Заяви Трампа

Відповідаючи на запитання про свої слова, що Путін його «підвів», Трамп підтвердив: «Він мене розчарував. Він убиває багато людей, але втрачає більше, ніж убиває – російські солдати гинуть швидше, ніж українські». Він повторив тезу, що війна не почалася б за його президентства, і назвав її масштаби безпрецедентними з часів Другої світової: «Мільйони людей загинули, і це не американські солдати».

Трамп також нагадав про розмову з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, де зазначив, що війна могла б перерости у Третю світову. «Це війна, яка могла стати третьою світовою, але, думаю, ми цього уникнемо», – сказав він, додавши, що відчуває «обов’язок» завершити конфлікт.

Реакція Стармера

Кір Стармер підтримав Трампа, наголосивши на необхідності тиску на Путіна: «Тільки коли президент чинить тиск, Путін демонструє хоч якусь готовність до руху». Він назвав нещодавні удари по урядових будівлях і Британській раді в Києві доказами, що «Путін не прагне миру». Стармер підкреслив, що європейські союзники та НАТО готові «взяти на себе лідерство» для гарантування можливого мирного врегулювання.