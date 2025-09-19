Трамп заблокував зброю на $400 млн для Тайваню: хоче угоду з Китаєм та зустріч з Сі Цзіньпіном

Трамп заблокував зброю на $400 млн для Тайваню: хоче угоду з Китаєм та зустріч з Сі Цзіньпіном
Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню на $400 млн, прагнучи домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомили п’ять джерел, обізнаних із ситуацією, пише The Washington Post.

Деталі блокування

За даними співрозмовників, рішення було ухвалено влітку 2025 року. Пакет допомоги включав «смертоносне» озброєння, як-от боєприпаси та автономні дрони, і став би найпотужнішим за останні роки. Представник Білого дому заявив, що остаточного рішення ще немає, а неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні утрималося від коментарів.

Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань, з його розвиненою економікою, повинен купувати зброю самостійно, подібно до європейських країн. Двоє джерел зазначили, що це повний розворот політики США щодо Тайваню, який Китай вважає своєю провінцією.

Контекст та переговори

Конгрес США щорічно виділяє $1 млрд на безпекову допомогу Тайваню, кошти з якого обнулюються наприкінці фінансового року у вересні. Адміністрація Байдена затвердила $571 млн незадовго до завершення терміну. Минулого місяця США та Тайвань домовилися про масштабний продаж озброєння на мільярди доларів, переважно «асиметричного» – дрони, ракети та датчики для узбережжя. Поставки можуть тривати роки; Тайбей уже чекає на F-16 та ракети Harpoon.

Тайвань планує витратити 3,3% ВВП на оборону наступного року, прагнучи збільшити цей показник. Цього тижня адміністрація неофіційно повідомила Конгрес про можливий продаж на $500 млн, але без деталей.

Загроза з боку Китаю

За даними розвідки США, Сі Цзіньпін доручив PLA бути готовою до захоплення Тайваню до 2027 року. Блокування допомоги Трампом відбувається на тлі його прагнення покращити відносини з Пекіном, попри напругу через Тайвань і торгівлю. Деякі демократи в Конгресі поділяють думку про самофінансування Тайваню, але це може послабити стримування Китаю.

