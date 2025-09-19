Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я

Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я
Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном сьогодні, 19 вересня, о 16:00 за київським часом.

Лідери обговорять майбутнє TikTok у США та 90-денне тарифне перемир’я між Вашингтоном і Пекіном, повідомляє Bloomberg.

Ключові теми розмови

Це перша пряма розмова лідерів двох найбільших економік світу з червня 2025 року. На порядку денному:

  • TikTok: Переговорники досягли рамкової угоди про збереження діяльності платформи в США через продаж американських операцій консорціуму компаній, що відповідає закону про нацбезпеку. Трамп оцінив американський підрозділ TikTok у десятки мільярдів доларів, заявивши: «Мені шкода, коли така цінність пропадає даремно».

  • Тарифне перемир’я: Сторони домовилися про 90-денну паузу в тарифній війні, яка викликала занепокоєння на світових ринках.

  • Інші питання: Дії Китаю щодо Nvidia Corp., експортний контроль рідкісноземельних мінералів і замовлення літаків Boeing.

Геополітичний контекст

Розмова відбувається на тлі спроб Трампа налагодити відносини з Китаєм, що видно з його відмови схвалити $400 млн військової допомоги Тайваню задля торговельної угоди з Пекіном. Водночас Трамп закликав союзників накласти до 100% тарифів на Китай та Індію за закупівлі російської нафти, щоб послабити Кремль. Спеціальний представник США Кіт Келлог на YES у Києві заявив, що війна в Україні завершилася б, якби Китай припинив підтримувати Росію.

  19.09.2025 09:34
