Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я

Президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном сьогодні, 19 вересня, о 16:00 за київським часом.

Лідери обговорять майбутнє TikTok у США та 90-денне тарифне перемир’я між Вашингтоном і Пекіном, повідомляє Bloomberg.

Ключові теми розмови

Це перша пряма розмова лідерів двох найбільших економік світу з червня 2025 року. На порядку денному:

TikTok : Переговорники досягли рамкової угоди про збереження діяльності платформи в США через продаж американських операцій консорціуму компаній, що відповідає закону про нацбезпеку. Трамп оцінив американський підрозділ TikTok у десятки мільярдів доларів, заявивши: «Мені шкода, коли така цінність пропадає даремно».

Тарифне перемир’я : Сторони домовилися про 90-денну паузу в тарифній війні, яка викликала занепокоєння на світових ринках.

Інші питання: Дії Китаю щодо Nvidia Corp., експортний контроль рідкісноземельних мінералів і замовлення літаків Boeing.

Геополітичний контекст

Розмова відбувається на тлі спроб Трампа налагодити відносини з Китаєм, що видно з його відмови схвалити $400 млн військової допомоги Тайваню задля торговельної угоди з Пекіном. Водночас Трамп закликав союзників накласти до 100% тарифів на Китай та Індію за закупівлі російської нафти, щоб послабити Кремль. Спеціальний представник США Кіт Келлог на YES у Києві заявив, що війна в Україні завершилася б, якби Китай припинив підтримувати Росію.