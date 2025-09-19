Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW

Російське військове командування продовжує просувати теорію перемоги президента РФ Володимира Путіна, за якою Росія може виграти війну на виснаження проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 18 вересня.

Заяви Путіна та Герасимова

18 вересня Путін заявив, що на українському фронті перебувають понад 700 тисяч російських військових. Днем раніше, 17 вересня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов стверджував, що російські війська наступають «практично на всіх фронтах». За оцінкою ISW, ці меседжі відображають стратегію Кремля, яка передбачає перемогу завдяки чисельній перевазі та поступовому виснаженню Збройних сил України.

Аналітики ISW вважають, що теорія перемоги Путіна базується на припущенні, що Росія здатна пережити західну підтримку України та зламати опір ЗСУ через перевагу в ресурсах і живій силі. «Путін неодноразово заявляв, що готовий досягати своїх цілей навіть повільним просуванням», – зазначають у звіті.

Мета Кремля

ISW підкреслює, що заяви Путіна та Герасимова є частиною ширшої кампанії Кремля, спрямованої на примушення України та Заходу до поступок. Росія апелює до страху, що її перемога «неминуча» і агресія лише посилюватиметься. Це суперечить заявам президента України Володимира Зеленського, який в інтерв’ю Sky News зазначив, що останні три російські наступи провалилися.