Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW

Читати цю новину російською мовою
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
Російське військове командування продовжує просувати теорію перемоги президента РФ Володимира Путіна, за якою Росія може виграти війну на виснаження проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 18 вересня.

Заяви Путіна та Герасимова

18 вересня Путін заявив, що на українському фронті перебувають понад 700 тисяч російських військових. Днем раніше, 17 вересня, начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов стверджував, що російські війська наступають «практично на всіх фронтах». За оцінкою ISW, ці меседжі відображають стратегію Кремля, яка передбачає перемогу завдяки чисельній перевазі та поступовому виснаженню Збройних сил України.

Аналітики ISW вважають, що теорія перемоги Путіна базується на припущенні, що Росія здатна пережити західну підтримку України та зламати опір ЗСУ через перевагу в ресурсах і живій силі. «Путін неодноразово заявляв, що готовий досягати своїх цілей навіть повільним просуванням», – зазначають у звіті.

Мета Кремля

ISW підкреслює, що заяви Путіна та Герасимова є частиною ширшої кампанії Кремля, спрямованої на примушення України та Заходу до поступок. Росія апелює до страху, що її перемога «неминуча» і агресія лише посилюватиметься. Це суперечить заявам президента України Володимира Зеленського, який в інтерв’ю Sky News зазначив, що останні три російські наступи провалилися.

  • 0
  • 19.09.2025 09:40
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
09:40
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
Світ
09:34
Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я
Світ
07:30
Трамп заблокував зброю на $400 млн для Тайваню: хоче угоду з Китаєм та зустріч з Сі Цзіньпіном
Світ
17:58
Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп
Світ
16:52
Макрони нададуть суду докази, що Бріжит – не чоловік
Світ
15:58
Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем для протидії російській загрозі
Україна
14:35
«Зона загибелі» біля Покровська: чи впаде ключовий хаб ЗСУ – Sky News
Світ
13:47
ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня
Світ
12:09
ІІ у спортивних ставках онлайн: як алгоритми прогнозують результати з точністю до 80%
Світ
07:06
Герасимов бреше Путіну щодо успіхів на фронті в Україні
Світ
12:26
Прозорість криптопроектів: роль незалежного аудиту смарт-контрактів
Світ
12:23
Корпоративні блокноти: як вибрати тип палітурки?
Україна
12:12
Екс-директор фінансової піраміди FOREX MMCIS group Юта Романченко переховується у Португалії
Світ
11:43
БІЖЕНКА З УКРАЇНИ: «ЧОМУ МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ У НІМЕЧЧИНІ»
Світ
13:47
Магія гостроти: ножі як продовження кулінарного натхнення
Світ
08:42
Трамп засумнівався в прямих переговорах Зеленського з Путіним через «непостижиму ненависть»
Світ
09:41
Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини
Світ
09:12
Келлог сказав, хто може завершити війну за один день
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
08:35
На пляжі в Болгарії знайшли військовий безпілотник
Світ
08:31
Китай назвав атаку російських дронів на Польщу результатом «кризи в Україні» та закликав до переговорів
Україна
15:18
Чернігівський бізнесмен з кримінальним минулим Денис Пащенко може бути причетний до транзиту наркотичних речовин у Європу
Світ
10:31
Дешеві російські дрони кинули виклик НАТО: альянс виявився менш ефективним, ніж Україну
Світ
10:22
Трамп назвав атаку російських дронів на Польщу «можливою помилкою»: Сікорський різко спростував

Головне

Світ
13:47
ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
10:31
Дешеві російські дрони кинули виклик НАТО: альянс виявився менш ефективним, ніж Україну
Світ
16:57
Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо посилення санкцій проти Росії
Україна
13:09
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалют в Україні
Світ
09:41
Путін не має підстав для припинення війни, потрібен тиск, – Мерц
Світ
16:07
Зеленський і Путін «ще не готові» до зустрічі, – Ердоган
Світ
13:38
Пентагон таємно від Трампа блокує ракетні удари України по Росії
Україна
11:14
Вбивцю Парубія затримано: що відомо про злочин і російський слід
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
Світ
19.09.2025 09:40
ТОР
Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я
Світ
19.09.2025 09:34
ТОР
Трамп заблокував зброю на $400 млн для Тайваню: хоче угоду з Китаєм та зустріч з Сі Цзіньпіном
Світ
19.09.2025 07:30

Популярне

ТОР
Екс-директор фінансової піраміди FOREX MMCIS group Юта Романченко переховується у Португалії
17.09.2025 12:12
ТОР
Макрони нададуть суду докази, що Бріжит – не чоловік
18.09.2025 16:52
ТОР
Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп
18.09.2025 17:58

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг