Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир

Читати цю новину російською мовою
Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир
Україна веде переговори з Росією, але не про завершення війни, а про гуманітарні аспекти – зокрема, звільнення військовополонених.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Гуманітарний трек переговорів

На запитання журналістки про можливі переговори щодо припинення бойових дій Умєров відповів: «Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених». Він наголосив, що це ключовий напрямок діалогу з Кремлем, де Київ тисне на обмін полоненими, попри ескалацію на фронті.

Умєров також повідомив про досягнення домовленостей під час візиту лідерів ЄС і президента України Володимира Зеленського до Вашингтона: заплановано двосторонні та тристоронні зустрічі. «Отже, на цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі», – додав він.

Позиція Кремля

Наприкінці серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив контакти між керівниками переговорних груп, але без конкретних термінів. «Контакти на високому або вищому рівні мають бути добре підготовлені, щоб був результат», – заявив він. Путін неодноразово уникав прямих переговорів із Зеленським, пропонуючи зустріч у Москві, що Київ відкидає.

Зеленський неодноразово закликав до найвищого рівня переговорів, але Кремль ігнорує ці ініціативи, наполягаючи на максималістських вимогах.

  • 0
  • 19.09.2025 15:03
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
15:03
Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир
Світ
10:17
HADAT: професійна маска вдома — чи це реально?
Світ
09:40
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
Світ
09:34
Трамп і Сі Цзіньпін сьогодні обговорять TikTok і тарифне перемир’я
Світ
07:30
Трамп заблокував зброю на $400 млн для Тайваню: хоче угоду з Китаєм та зустріч з Сі Цзіньпіном
Світ
17:58
Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп
Світ
16:52
Макрони нададуть суду докази, що Бріжит – не чоловік
Світ
15:58
Україна та Польща створюють спільну групу з безпілотних систем для протидії російській загрозі
Україна
14:35
«Зона загибелі» біля Покровська: чи впаде ключовий хаб ЗСУ – Sky News
Світ
13:47
ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня
Світ
12:09
ІІ у спортивних ставках онлайн: як алгоритми прогнозують результати з точністю до 80%
Світ
07:06
Герасимов бреше Путіну щодо успіхів на фронті в Україні
Світ
12:26
Прозорість криптопроектів: роль незалежного аудиту смарт-контрактів
Світ
12:23
Корпоративні блокноти: як вибрати тип палітурки?
Україна
12:12
Екс-директор фінансової піраміди FOREX MMCIS group Юта Романченко переховується у Португалії
Світ
11:43
БІЖЕНКА З УКРАЇНИ: «ЧОМУ МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ У НІМЕЧЧИНІ»
Світ
13:47
Магія гостроти: ножі як продовження кулінарного натхнення
Світ
08:42
Трамп засумнівався в прямих переговорах Зеленського з Путіним через «непостижиму ненависть»
Світ
09:41
Гарантії безпеки для України не спрацюють: Сікорський пояснив причини
Світ
09:12
Келлог сказав, хто може завершити війну за один день
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
08:35
На пляжі в Болгарії знайшли військовий безпілотник
Світ
08:31
Китай назвав атаку російських дронів на Польщу результатом «кризи в Україні» та закликав до переговорів
Україна
15:18
Чернігівський бізнесмен з кримінальним минулим Денис Пащенко може бути причетний до транзиту наркотичних речовин у Європу

Головне

Світ
15:03
Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир
Світ
13:47
ЄС планує представити новий пакет санкцій проти Росії вже цього тижня
Світ
08:53
Вибухи в Росії: дрони атакували Кірішський НПЗ, а в Орловській області підірвали залізницю
Україна
08:45
Росіяни через газову трубу заходять у Куп’янськ – DeepState
Світ
10:31
Дешеві російські дрони кинули виклик НАТО: альянс виявився менш ефективним, ніж Україну
Світ
16:57
Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо посилення санкцій проти Росії
Україна
13:09
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про легалізацію криптовалют в Україні
Світ
09:41
Путін не має підстав для припинення війни, потрібен тиск, – Мерц
Світ
16:07
Зеленський і Путін «ще не готові» до зустрічі, – Ердоган
Світ
13:38
Пентагон таємно від Трампа блокує ракетні удари України по Росії
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир
Світ
19.09.2025 15:03
ТОР
HADAT: професійна маска вдома — чи це реально?
Світ
19.09.2025 10:17
ТОР
Путін і Герасимов вважають, що переможуть Україну у війні на виснаження – ISW
Світ
19.09.2025 09:40

Популярне

ТОР
Макрони нададуть суду докази, що Бріжит – не чоловік
18.09.2025 16:52
ТОР
Російські солдати гинуть швидше, ніж українські, Путін мене розчарував – Трамп
18.09.2025 17:58
ТОР
Герасимов бреше Путіну щодо успіхів на фронті в Україні
18.09.2025 07:06

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг