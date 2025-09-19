Київ тисне на Кремль: переговори йдуть, але не про мир

Україна веде переговори з Росією, але не про завершення війни, а про гуманітарні аспекти – зокрема, звільнення військовополонених.

Про це в інтерв’ю CNN повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров.

Гуманітарний трек переговорів

На запитання журналістки про можливі переговори щодо припинення бойових дій Умєров відповів: «Наразі продовжуємо гуманітарну частину, де ми звільняємо військовополонених». Він наголосив, що це ключовий напрямок діалогу з Кремлем, де Київ тисне на обмін полоненими, попри ескалацію на фронті.

Умєров також повідомив про досягнення домовленостей під час візиту лідерів ЄС і президента України Володимира Зеленського до Вашингтона: заплановано двосторонні та тристоронні зустрічі. «Отже, на цьому етапі ми чекаємо, коли відбудуться тристоронні, двосторонні зустрічі», – додав він.

Позиція Кремля

Наприкінці серпня речник президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив контакти між керівниками переговорних груп, але без конкретних термінів. «Контакти на високому або вищому рівні мають бути добре підготовлені, щоб був результат», – заявив він. Путін неодноразово уникав прямих переговорів із Зеленським, пропонуючи зустріч у Москві, що Київ відкидає.

Зеленський неодноразово закликав до найвищого рівня переговорів, але Кремль ігнорує ці ініціативи, наполягаючи на максималістських вимогах.